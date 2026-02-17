La calima comienza a remitir tras apenas 48 horas de presencia en las islas

La calidad del aire mejora y la visibilidad se recupera paulatinamente en Canarias. De hecho, todos los avisos por calima han sido desactivados desde este mediodía. En las próximas horas, se espera que el viento termine de barrer los restos de polvo en suspensión que aún quedan en el ambiente.

Vídeo RTVC

Parece que no hay Carnaval sin calima, y este año no ha sido la excepción. Sin embargo, la presencia del polvo en suspensión tiene las horas contadas. Desde el mediodía de este martes, se han desactivado todos los avisos meteorológicos vigentes en el archipiélago por este fenómeno

Una visita breve de 48 horas

Aunque la intrusión de polvo sahariano se ha convertido ya en una «habitual» de las fiestas carnavaleras, en esta ocasión su paso ha sido fugaz y menos intenso que en episodios anteriores. La calima, que entró en Canarias durante la mañana de ayer lunes, apenas ha permanecido 48 horas sobre las islas antes de empezar a disiparse.

En la capital grancanaria, así como en Lanzarote y Fuerteventura, la visibilidad ha comenzado a aumentar de forma progresiva, señal inequívoca de que el aire está limpiando la atmósfera.

Molestias para la salud y la rutina diaria

A pesar de su corta duración, los efectos se han dejado notar entre la población. En las islas orientales, y también en Tenerife, La Gomera y El Hierro, los vecinos han tenido que adaptar sus rutinas.

Las quejas más frecuentes han estado relacionadas con la salud respiratoria y el cambio brusco de temperatura: «Se nota muchísimo, la boca súper seca, los estornudos… pasar del frío a la calima afecta bastante», comentan algunos afectados. Otros señalan las molestias para las mascotas y la necesidad de mantener las viviendas cerradas a cal y canto.

Sin embargo, el espíritu carnavalero prevalece en algunos casos. «Que me quiten lo bailado, yo me voy a la gimnasia y ya lo otro… pero sí es verdad que tenemos que protegernos», afirmaba una vecina de Tenerife, resignada ante la situación.

Recomendaciones finales

Aunque el episodio está finalizando, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de evitar la exposición prolongada al aire libre mientras persistan partículas en el ambiente. Se espera que en las próximas horas el flujo de viento termine de barrer los restos de polvo en suspensión hasta el próximo episodio.