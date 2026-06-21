El número de empleados en expedientes de regulación de empleo disminuye hasta los 301 afectados en las islas

El Ministerio de Trabajo notificó este junio una reducción de 1.452 personas en los expedientes de regulación de las islas respecto al año anterior. El archipiélago registró un total de 301 empleados implicados en estos procesos laborales durante el mes de abril. Esta notable mejoría sitúa a Canarias como la comunidad autónoma con el mayor descenso de todo el país.

Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE presentado por la empresa – EUROPA PRESS – Archivo

El mercado laboral del archipiélago muestra datos muy positivos en el último informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La reducción drástica de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) alivia la situación económica de cientos de familias isleñas. Asimismo, las cifras reflejan una tendencia de estabilidad contractual en la mayoría de los sectores productivos.

Radiografía de los afectados en las islas

El informe provisional detalla la situación de los 301 trabajadores que sufrieron un expediente de regulación en la comunidad. Un total de 88 personas perdieron su puesto definitivo mediante la fórmula del despido colectivo. Esta cifra específica representa un descenso del 52,4 % en comparación con el mismo mes de 2025.

Por otro lado, la suspensión de contrato afectó a la gran mayoría de este grupo de trabajadores en las islas. Las empresas aplicaron esta medida a 209 empleados, un 86,6 % menos que el año pasado. Finalmente, solo cuatro personas experimentaron una reducción en su jornada laboral habitual por estos procesos.

Este último dato supone una bajada del 66,7 % respecto al ejercicio anterior en esta modalidad contractual específica. Los datos globales demuestran que las empresas canarias recurrieron de forma muy limitada a las regulaciones de empleo. La estabilidad laboral imperó en el tejido productivo isleño durante todo el mes de abril.

Tendencia nacional y sectores económicos

En el ámbito estatal, el número de empleados en ERE alcanzó las 7.612 personas durante el mes analizado. El dato nacional representa una bajada del 23,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de afectados en el país, el 82,2 % sufrió expedientes por causas económicas o técnicas.

Por sectores, los trabajadores en regulación disminuyeron en todas las actividades económicas con la única excepción de la construcción. Las empresas de obras duplicaron sus afectados hasta alcanzar los 554 empleados a nivel estatal. En cambio, el sector servicios lideró los descensos con una bajada del 35,9 %.

La agricultura también redujo sus cifras en un 21,3 %, mientras la industria bajó un 10,6 % sus operarios regulados. Respecto a los despidos colectivos, la construcción multiplicó por cuatro sus afectados con 490 personas en el país. Los servicios compensaron esta subida nacional al registrar un importante descenso del 45,5 %.

El contexto de las comunidades autónomas

Cataluña concentró el mayor volumen absoluto de trabajadores implicados en estos procesos del territorio nacional con 2.247 afectados. La Comunidad Valenciana ocupó el segundo lugar con 913 empleados en regulación durante el mes de abril. Andalucía y Madrid completaron los puestos de cabeza con 893 y 874 personas respectivamente.

En términos relativos, el número de afectados se multiplicó por casi cuatro en el Principado de Asturias. Cantabria también triplicó sus registros interanuales, mientras Aragón y Extremadura más que duplicaron sus datos de trabajadores implicados. Estas regiones sufrieron el mayor repunte de la estadística estatal.

Por el contrario, Canarias lideró los descensos del país con la citada bajada del 82,8 %. Navarra ocupó el segundo puesto en mejoría con una reducción del 69,8 % en sus expedientes laborales. La Rioja cerró este grupo positivo con un descenso del 66,7 % en el número de afectados.