El CGPJ convoca una reunión urgente por el último auto del juez Peinado

El órgano de gobierno de los jueces analizará la propuesta de abrir un expediente disciplinario al magistrado tras las quejas de Interior y los sindicatos policiales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará mañana una reunión extraordinaria en Madrid para estudiar la idoneidad de sancionar al juez Juan Carlos Peinado por su última resolución. La decisión surge tras las protestas formales de la policía y del Ministerio del Interior ante las acusaciones del instructor del caso contra Begoña Gómez.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El panorama judicial español vive una jornada de enorme agitación institucional tras las últimas medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno. La propuesta de la presidencia del CGPJ busca analizar de forma exhaustiva el contenido del documento dictado por el magistrado Peinado.

La acusación de Peinado a la escolta

El juez Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez y le prohibió abandonar el territorio nacional de forma cautelar. Sin embargo, el texto generó polémica al afirmar que los propios escoltas de la investigada podrían facilitar una hipotética fuga de la nación. El instructor sugirió que los agentes actuarían por iniciativa propia o bajo mandatos superiores directos.

Estas palabras despertaron una indignación inmediata en el seno de las diferentes organizaciones y sindicatos de la policía. Los colectivos profesionales consideran que la argumentación del magistrado representa un ataque frontal contra su honestidad y profesionalidad. Por este motivo, los representantes de las fuerzas de seguridad exigieron un amparo institucional inmediato.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionó con dureza y trasladó una queja oficial ante el CGPJ. El Ejecutivo central defiende la impecable labor de los funcionarios policiales encargados de la seguridad de las autoridades. De este modo, la presión política y sectorial forzó la intervención del órgano de gobierno judicial.

La reacción urgente del CGPJ

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, planteó inicialmente organizar un encuentro telemático durante la tarde. Finalmente, la cumbre extraordinaria se desarrollará mañana por la mañana de forma estrictamente presencial.