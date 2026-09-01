El presidente del Gobierno canario ve «muy probable» un adelanto electoral entre marzo y abril y advierte de que un Gobierno con Vox perjudicaría a Canarias, mientras sitúa la financiación, la vivienda y el crecimiento poblacional entre los retos del último año

«Ceuta afronta una situación que recuerda, en algunos momentos, a la crisis migratoria que vivió Canarias en el muelle de Arguineguín». Así lo ha señalado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una entrevista esta mañana en el programa ‘De la noche al día’ de La Radio Canaria, en la que ha recordado que las islas conocen de primera mano las consecuencias de una crisis migratoria que, incluso, requirió de la intervención de un juez para garantizar el respeto de los derechos humanos. El responsable del Ejecutivo, asimismo, ha criticado al Gobierno central por no atender los avisos del CNI y ha reclamado una respuesta más contundente ante la situación que atraviesa Ceuta.

Clavijo reclama en ‘De la noche al día’ una respuesta más contundente ante la crisis de Ceuta y alerta de un posible repunte migratorio en Canarias. Imagen de Toni Cuadrado.

La entrevista, conducida por Mayer Trujillo y Tomás Galván, también ha abordado otros asuntos de actualidad política de Canarias, entre ellos el arranque del nuevo curso político y las próximas elecciones generales.

En este sentido, el presidente canario ha advertido además de que el fenómeno migratorio podría intensificarse durante los próximos meses. Canarias, ha recordado, continúa recibiendo cayucos y pateras, mientras que la situación de Ceuta ha adquirido también una «dimensión política e institucional que afecta a las relaciones exteriores».

En su opinión, Madrid «no ha estado a la altura». «Ha estado 32 días después», ha señalado, porque los avisos «permitían anticipar y prevenir la situación, pero la respuesta posterior llegó demasiado tarde, una demora que resulta injusta para los ciudadanos de Ceuta. Además, ha señalado que la situación ha provocado que la población de Ceuta «se sienta indefensa» por lo que ha rechazado que se califique de «antipatriota» o «xenófobo» a quien expresa su preocupación por lo que está ocurriendo.

Relación entre España y Marruecos

Además, el presidente del Gobierno canario ha añadido que España cuenta con capacidad suficiente para distribuir a los migrantes por otros puntos del territorio y realizar allí los procedimientos necesarios.

En esta línea, sobre la relación entre España y Marruecos, Clavijo ha defendido que debe basarse en el respeto, aunque ha rechazado definir al país vecino como un «socio». A su juicio, «Marruecos tiene sus propios intereses legítimos, pero España también debe defender los suyos, respetar sus fronteras y proteger a su población».

«Evidentemente eso no ocurre si Marruecos no lo permite. Y no ocurre si España tampoco lo permite por no hacer caso. Con lo cual, lo que ha ocurrido aquí, de manera intencionada, de manera deliberada, por incapacidad, por acción o por omisión, es un tremendo fracaso de la política exterior y de protección de la ciudadanía del país», ha indicado.

Preguntado por las manifestaciones y concentraciones convocadas para este miércoles 2 de septiembre en apoyo a Ceuta, Clavijo ha anunciado que el Gobierno de Canarias izará la bandera en solidaridad con la ciudad autónoma para que los ceutíes entiendan que «no están solos». Sin embargo, ha aclarado que no acudirá personalmente a las manifestaciones porque considera que se están utilizando para «polarizar y politizar» el asunto.

Riesgo de una nueva crisis migratoria en Canarias

El presidente canario ha advertido, por otro lado, de que una situación similar podría afectar de nuevo a las islas. Aunque ha reconocido que la distancia marítima dificulta que Canarias viva un escenario idéntico al de Ceuta, ha recordado que el control de las salidas desde África puede variar.

Clavijo ha señalado, especialmente, la situación que atraviesa el Sahel y el papel de países como Marruecos, Mauritania y Senegal en las rutas migratorias. Según ha explicado, Marruecos actúa como país de tránsito para buena parte de las personas que proceden del interior del Sahel y mantiene acuerdos con Europa para controlar las salidas.

A su juicio, si estos países bajan la guardia, volverán a producirse salidas de cayucos y pateras desde distintas zonas de África. Por ello, ha defendido que Europa debe cambiar su política migratoria y ha expresado su preocupación por el «descenso de la cooperación internacional tanto de Europa como de Estados Unidos».

Pacto de asilo y migración

Por otro lado, el presidente ha explicado que el pacto de asilo y migración establece un procedimiento de triaje que, en el caso de Canarias, puede alcanzar los siete días cuando las personas llegan en cayuco o patera. Ha señalado que, actualmente, no hay capacidad ni medidas suficientes para realizarlo en ese plazo y ha advertido de que, «mientras no se complete el triaje, no puede producirse la derivación».

En el caso de los menores, ha indicado que el Gobierno canario aborda esta cuestión con las administraciones y con los ministerios de Inmigraciones e Infancia. En cuanto a los adultos, ha señalado que el nuevo proceso puede retrasar las derivaciones y que Canarias trabaja para prevenir y corregir esta situación.

Decreto Canarias

Durante la entrevista, Clavijo también ha abordado la situación del llamado decreto Canarias, cuya aprobación está prevista para el próximo 8 de septiembre. El presidente ha señalado que el texto llega «no de la forma deseada inicialmente por el Gobierno autonómico», aunque ha destacado la importancia del decreto ante el contexto económico que atraviesa Canarias, marcado por el incremento del precio del petróleo y de los fletes, que encarece la vida en las islas.

Clavijo ha explicado que el decreto permitirá cerrar el capítulo de La Palma, con el 60% del descuento para los residentes, y utilizar los superávits, unos 685 millones de euros, para financiar inversiones financieramente sostenibles. Ha reconocido que «no hay victorias absolutas» y que las negociaciones continuarán después del 8 de septiembre.

El presidente también ha defendido la necesidad de apuntalar las relaciones entre Canarias y el Estado y ha reclamado que Madrid entienda que las islas tienen problemas y necesitan instrumentos para resolverlos.

Nuevo sistema de financiación

Sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, Clavijo ha afirmado que será positivo para Canarias si sale adelante y ha cifrado en más de 1.300 millones de euros los recursos que podrían llegar a las islas para sus servicios públicos. Ha explicado que el crecimiento de la población canaria, de unas 20.000 personas al año, no se ha reflejado en el sistema de financiación, lo que, según ha señalado, ha provocado una pérdida de recursos.

El presidente ha destacado además que el nuevo sistema separa los recursos del REF del sistema de financiación y ha señalado que «para los canarios y, sobre todo, para las generaciones futuras, es fundamental».

Preguntado por si cree que el nuevo modelo de financiación se aprobará, ha respondido: «Yo creo que sí». Ha añadido que el sistema mejora las condiciones de todas las comunidades, especialmente las de Cataluña y Canarias.

En caso de que no se apruebe, el presidente ha señalado que Canarias ya ha puesto sobre la mesa para futuras negociaciones dos cuestiones: que el REF quede fuera del sistema de financiación y una cantidad de 1.337 millones de euros correspondiente a dos fondos que permitirían a Canarias situarse en la media de financiación.

Cogestión aeroportuaria

Clavijo ha señalado que Canarias aspira a desarrollar su Estatuto de Autonomía en materia de cogestión aeroportuaria y ha planteado tres objetivos: poder opinar en la designación de los directores de los aeropuertos, decidir en la política de tasas y opinar sobre la distribución de las inversiones que se realizan en los aeropuertos.

«Vamos a ver si hay voluntad de acordar», ha señalado, antes de defender que no existe ningún problema legal para avanzar en estas competencias. Ha explicado que Canarias debe ser escuchada, tener información y poder dar su opinión, aunque Aena sea una empresa con capital privado.

Clavijo ha criticado además que actualmente Canarias vaya «a rebufo» de las decisiones que se toman en materia aeroportuaria. Ha puesto como ejemplo las decisiones sobre la subida de tasas o el cobro por el uso de espacios para las guaguas, asuntos que, según ha señalado, se conocen a través de los medios de comunicación.

Por ello, ha defendido la necesidad de contar con un foro, un espacio o un órgano en el que estas cuestiones puedan debatirse y en el que Canarias pueda plantear su posición antes de que se adopten determinadas decisiones.

Año electoral

Ante el inicio de un año electoral, Clavijo ha advertido de que la llegada de Vox al Gobierno de España o un eventual Gobierno de coalición con el PP podría cambiar las relaciones con las comunidades autónomas. «Obviamente ellos tienen un discurso respecto a las autonomías muy centralistas, y eso en el caso de Canarias perjudicaría mucho», ha afirmado.

El presidente canario ha señalado que la situación de Ceuta puede dar «alas a la ultraderecha» y ha defendido la necesidad de rebajar la tensión política. En este sentido, ha considerado que todos deben ser «un poquito más coherentes» y ha apostado por «bajar un poco la tensión en modo canario». Clavijo ha señalado que tratará de aislar a Canarias de la crispación política y que quienes tienen responsabilidades deben centrarse en «buscar soluciones a los problemas de los canarios».

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, ha afirmado que considera «muy probable» que se convoquen elecciones generales, aunque ha señalado que no depende del Gobierno de Canarias. En cualquier caso, ha asegurado que seguirán trabajando «hasta el último día de la legislatura».

Retos pendientes

Entre los objetivos para el último año de mandato, Clavijo ha situado la financiación autonómica y el marco financiero plurianual europeo. Ha señalado que los próximos meses serán intensos en Bruselas, donde se definirán las relaciones de Canarias con Europa durante los próximos siete años y los fondos que recibirá el Archipiélago.

El presidente canario ha advertido de que existen amenazas sobre estos recursos, entre ellas la posibilidad de que se centralicen los fondos y sea posteriormente el Estado el que los distribuya. En este sentido, ha defendido que Canarias mantenga su capacidad para acceder a estos recursos.

También ha señalado como retos la dependencia y la necesidad de seguir avanzando en esta materia, así como la desigual distribución de la renta en Canarias. A su juicio, esta situación debe corregirse y ha apuntado a los salarios como una de las vías para reducir esas diferencias.

Vivienda

Sobre la vivienda, Clavijo ha defendido que Canarias debe seguir apostando por construir más vivienda y ha señalado que ya se ha producido un cambio de tendencia, aunque de manera insuficiente. Ha explicado que el Gobierno de Canarias ha aprobado recientemente una medida que facilita la construcción, incluso en suelo que no esté desarrollado.

También ha planteado la necesidad de corregir que una de cada tres viviendas pueda ser comprada por extranjeros. En este sentido, ha señalado que Canarias no puede prohibirlo al estar dentro de la Unión Europea, pero sí establecer condiciones y limitaciones.

Clavijo ha defendido que quien compre una vivienda en Canarias debe destinarla a vivir en ella o a alquilarla para que otra persona pueda hacerlo y ha rechazado que se utilice para especular. Ha señalado además que una vivienda no debería permanecer cerrada mientras haya canarios que no tienen vivienda ni destinarse a alquileres de corta duración.

En este sentido, ha destacado que la puerta a los alquileres vacacionales ya se ha cerrado y que se empiezan a observar sus efectos en el número de viviendas que están saliendo de ese mercado, aunque ha reconocido que no todas están pasando al alquiler residencial, ya que algunas se encuentran en suelo turístico y necesitan cambiar de uso.

El presidente canario ha insistido en que la escasez de vivienda es un problema que afecta a toda Europa, pero ha defendido que Canarias debe seguir trabajando para corregirlo.

Estabilización de los interinos de Sanidad

Clavijo ha defendido la estabilización de casi 10.000 personas interinas de Sanidad como un «hito» que permitirá dar estabilidad a la plantilla, tranquilidad a los trabajadores y mejorar la productividad. «Se va a notar en la atención del ciudadano», ha afirmado.

El presidente ha destacado también el trabajo realizado por los sindicatos, especialmente UGT, y ha defendido que la colaboración entre las partes permite alcanzar acuerdos para mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores.

Vuelta al curso político

Sobre el inicio del curso político, Clavijo ha señalado que será un periodo de mucha actividad. Ha explicado que el 9 de septiembre abrirá el curso escolar en Fuerteventura y que, a finales de mes, participará en las aperturas de los cursos universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna.

El presidente canario ha apuntado además a la posibilidad de que haya dos procesos electorales antes de mayo, las elecciones generales y las autonómicas, y ha expresado su deseo de que estos procesos no contaminen el ambiente y permitan seguir trabajando para mejorar las cosas.

Crecimiento de la población

Clavijo ha considerado que el crecimiento de Canarias a razón de 20.000 personas al año «no es sostenible». Ha explicado que los procedimientos administrativos son lentos y van por detrás de la realidad, y ha puesto como ejemplo la planificación y ejecución de las carreteras, que puede prolongarse durante años.

En este sentido, ha defendido la estrategia de reto demográfico y la necesidad de «repensar el crecimiento» de la población. También ha señalado que no se puede impedir que un ciudadano europeo pueda venir a vivir a Canarias, pero sí establecer determinadas limitaciones.

El presidente canario ha defendido además la necesidad de mejorar la distribución de la población en el territorio. Ha señalado que hay islas que pierden población y que también existen zonas de medianías de Tenerife y Gran Canaria que están despobladas.

Por ello, ha apostado por una estrategia que permita distribuir mejor a la población y llevar servicios a la ciudadanía, así como mejorar el teletrabajo. Ha señalado que esta estrategia cuenta con más de 400 medidas.