El Costa Adeje Tenerife recibe este domingo a las 11:45 (hora canaria) al Deportivo ABANCA en su estreno como local en Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife se reencuentra con el Heliodoro / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo su primer partido como local de la temporada 2026/27 de Liga F Moeve. Las blanquiazules regresan al Heliodoro Rodríguez López para recibir al Deportivo Abanca (11:45 horas), en un encuentro que supone el reencuentro con su afición y una nueva oportunidad para sumar los primeros puntos del curso.

Después de tres meses desde el último encuentro oficial de las guerreras en el Heliodoro, precisamente ante el rival de este domingo, y tras un exigente estreno ante el FC Barcelona, el conjunto dirigido por Yerai Martín está centrando toda su atención en el compromiso de esta jornada.

El regreso al Heliodoro supone además un aliciente especial para un equipo que cerró la pasada temporada haciendo de su estadio uno de sus principales puntos fuertes, “desde que acabó el partido anterior ya estamos ilusionadas con volver al Heliodoro. La segunda vuelta de la temporada pasada el estadio fue un fortín y queremos estar junto a nuestra gente, que nos apoye, y sacar así la primera victoria”, señaló Yerai Martín.

Vuelta al Heliodoro Rodríguez López

El objetivo está claro: conseguir los primeros tres puntos de la temporada. Para ello, el preparador tinerfeño apuesta por recuperar la solidez que ha caracterizado al equipo y reducir al máximo las concesiones al rival. “Tenemos que conseguir los primeros tres puntos. Estamos trabajando para ello. Debemos estar sólidas, no conceder al rival y, si hacemos eso, estaremos cerca de conseguir la victoria”, afirmó.

El técnico también puso en valor la amplitud de una plantilla que deberá responder a las exigencias de una temporada larga. “Es importante y eso se lo traslado al grupo. Es una temporada larga y tenemos que estar todas preparadas para sumar al equipo en todo momento”, explicó Yerai.

Enfrente estará un Deportivo Abanca que llega a la isla tras caer en su primer encuentro de Liga F Moeve ante el Sevilla FC (0-1). El cuadro coruñés afronta una etapa de cambios, con modificaciones en su plantilla y un nuevo técnico al frente del equipo. Yerai Martín espera un rival con capacidad para hacer daño en las transiciones y que se encuentra cómodo cuando tiene el balón: “Espero a un Dépor fuerte en transiciones. Esperaremos a ver si plantean un partido así. También tienen buen dominio de balón y se sienten cómodas con él, pero si no lo tienen puede ser una debilidad. Sabemos que será un equipo que venga aquí al Heliodoro y puede que eso las haga ser más cautas”.

El Costa Adeje Tenerife afronta así su primera cita de la temporada ante su afición con la intención de sumar buenas sensaciones, mostrar desde el inicio su identidad competitiva y convertir el Heliodoro Rodríguez López en el escenario de su primera victoria del curso.