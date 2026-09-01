La Dirección General de Emergencias ha decretado la prealerta por fenómenos costeros en estas islas a partir de las 21:00 horas de este martes y hasta nuevo aviso

Prealerta por fenómenos costeros. Imagen de recurso EUROPA PRESS

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, a partir de las 21:00 horas de este martes, 1 de septiembre.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El ámbito territorial afectado por la prealerta serán costas de los canales marítimos La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria; también el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

De fuerte marejada a mar gruesa

Viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

Condiciones de marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.

Desde Gobierno de Canarias se recomienda a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.