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Decretada la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Redacción RTVC
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La Dirección General de Emergencias ha decretado la prealerta por fenómenos costeros en estas islas a partir de las 21:00 horas de este martes y hasta nuevo aviso

El mal estado del mar predominará esta semana en las islas. Imagen de recurso EUROPA PRESS
Prealerta por fenómenos costeros. Imagen de recurso EUROPA PRESS

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, a partir de las 21:00 horas de este martes, 1 de septiembre.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El ámbito territorial afectado por la prealerta serán costas de los canales marítimos La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria; también el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

De fuerte marejada a mar gruesa

Viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

Condiciones de marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.

Desde Gobierno de Canarias se recomienda a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

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