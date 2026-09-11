Los desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria son Nicolás Luis S.H. y Antonio P.S.
Dos personas de Las Palmas de Gran Canaria están en paradero desconocido. Una de ellas desde el pasado mes de agosto. Se trata de Nicolás Luis S. H. de 55 años. Mide 1,75 centímetros de altura, tiene el pelo negro y ojos de color marrón.
El otro hombre desaparecido es Antonio P.S. de 60 años. Desapareció este mes de septiembre. Mide 1,75 y tienes ojos marrones y pelo castaño.
La colaboración ciudadana es fundamental para la localización de estas personas por lo que cualquier información puede ser remitida al teléfono 091 de la Policía Nacional o al Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), en su web cndes.es.