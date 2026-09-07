La afección al tráfico se producirá durante las noches del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, entre las 22:00 y las 06:00 horas, para ejecutar trabajos de asfaltado en la GC-1

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, establecerá desvíos provisionales en el entorno de Belén María. Serán durante las noches del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, con motivo de los trabajos que se desarrollan en el marco de las obras de soterramiento de Belén María.

Las afecciones al tráfico se producirán entre las 22:00 y las 06:00 horas. Serán necesarias para ejecutar trabajos de asfaltado destinados al ensanche de la calzada de la GC-1 en sentido sur.

Para llevar a cabo estas actuaciones será necesario cerrar a la circulación la GC-1/AM en sentido sur desde la glorieta de Belén María, concretamente en los 300 metros más próximos a la glorieta. También se verá afectada la calle José Guerra Navarro, que permite el acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM.

Itinerarios alternativos

Durante el periodo de los trabajos se habilitarán itinerarios alternativos para garantizar la movilidad de los vehículos en la zona. Los conductores que circulen desde El Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la GC-1/AM a través de la calle Gran Canaria.

Asimismo, el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud de El Puerto se realizará por la calle Juan Rejón. De manera que se mantenga operativo este recorrido durante la ejecución de los trabajos.

La Consejería recomienda a los conductores programar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones provisionales. Y prestar especial atención a la señalización instalada en el entorno de las obras.