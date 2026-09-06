Los trabajos cuando finalices las ‘Mareas del Pino’ se retomarán el 14 de septiembre y se prolongarán hasta el 5 de octubre

Las ‘Mareas del Pino’ obligan a suspender temporalmente el dragado de las piscinas de La Laja. Europa Press

Las ‘Mareas del Pino’ han obligado a interrumpir temporalmente los trabajos de dragado, limpieza e higienización de las piscinas naturales de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

La decisión responde al estado del mar y a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, que dificultan la seguridad y la operatividad de la maquinaria empleada en las actuaciones.

La suspensión se acordó de forma coordinada con la dirección de la obra y permitirá reabrir temporalmente las piscinas al baño para que los usuarios puedan disfrutar de las instalaciones durante estos días.

Se reanudará el 14 de septiembre

El estado de la mar condiciona de forma determinante el desarrollo de este tipo de trabajos en la costa, por lo que la actividad se retomará cuando las condiciones permitan continuar con seguridad.

La actuación comenzó el pasado 27 de agosto con una inversión municipal de 130.177 euros, a cargo de la empresa Bluematt Ingeniería Subacuática SL.

Los trabajos se reanudarán el lunes 14 de septiembre y continuarán hasta el 5 de octubre, ampliando el calendario inicialmente previsto para compensar la parada técnica y garantizar la extracción total de la arena acumulada en los vasos del recinto.