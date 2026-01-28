El Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Madrid CFF el próximo 4 de febrero

Los cuartos de final de la Copa de la Reina están a la vuelta de la esquina, una eliminatoria a partido único que dará comienzo el próximo 4 de febrero con dos encuentros: Atlético de Madrid vs. Athletic Club y Madrid CFF vs. Costa Adeje Tenerife.

Todos los detalles sobre los cuartos de la Copa de la Reina/ Archivo RTVC

El club tinerfeño es la única representación canaria en este torneo y buscará pasar de fase fuera de casa, un escenario que se presenta accesible para el actual cuarto clasificado de la Liga F.

El 5 de febrero se disputarán los otros dos partidos de esta fase del torneo: Real Sociedad vs. Levante Badalona y Real Madrid vs. FC Barcelona, una rivalidad histórica en la categoría masculina.

Estado de forma

El Costa Adeje Tenerife llega a la cita como cuarto clasificado en la Liga F Moeve, con un balance de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco encuentros disputados. Además, el conjunto tinerfeño es el segundo mejor equipo a domicilio, tras sumar 18 de los 27 puntos posibles.

Por su parte, el Madrid CFF, rival del club blanquiazul en estos cuartos de final, ocupa la séptima posición en la liga nacional y presenta un balance negativo en sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y dos victorias.

El Costa Adeje Tenerife afronta «con ilusión» el nuevo cruce de Copa. Imagen del CD Tenerife Femenino

El posible rival del Costa Adeje Tenerife, si logra la victoria el próximo 4 de febrero a las 18:00 (hora canaria) en casa del Madrid CFF, se sorteará para las semifinales entre los otros tres vencedores de sus respectivos cruces.

El emparejamiento de mayor nivel es el Real Madrid vs. FC Barcelona, los dos primeros clasificados de la Liga F Moeve, que lucharán por alcanzar la penúltima fase de este torneo nacional. El club catalán es el máximo favorito tras haber perdido únicamente un partido en la Liga F Moeve.

Horarios de los cruces de la Copa de la Reina/ Imagen de la RFEF

Final en suelo canario

El Costa Adeje Tenerife busca llegar a la final de la Copa de la Reina que se celebrará el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, un escenario que se puede convertir ideal para el club canario que jugaría en su segunda casa.

Mientras, el partido entre Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife se podrá seguir a través de Radio Televisión Canaria que emitirá el encuentro tanto en TDT, como en Youtube y rtvc.es.

El resto de encuentros se emitirán a través de Teledeporte o la televisión oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).