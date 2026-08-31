La detenida aprovechaba que los turistas estaban en el bufé para acceder a los apartamentos por terrazas y ventanas y sustraer dinero y dispositivos electrónicos en Fuerteventura

Detienen a una mujer por seis delitos de robo con escalo en un hotel de Fuerteventura / Archivo RTVC

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de seis delitos de robo con escalo en apartamentos de un complejo hotelero de Costa Calma, Fuerteventura, a los que accedía aprovechando que los huéspedes se encontraban fuera de las habitaciones, según ha anunciado este lunes su Comandancia de Las Palmas.

El modus operandi

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por turistas alojados en el establecimiento, informa la Guardia Civil en un comunicado.

Los huéspedes manifestaron que, mientras se encontraban en el bufé del hotel durante las horas de las comidas, una persona accedía al interior de sus apartamentos y sustraía dinero, dispositivos electrónicos y diversos efectos personales.

La presunta autora aprovechaba que los huéspedes se encontraban fuera de las habitaciones para acceder a ellas a través de las puertas de las terrazas que permanecían abiertas o de las ventanas, actuando de forma similar en los diferentes hechos investigados.

Una cadena de robos similares

Entre los seis delitos esclarecidos, la cantidad de dinero en efectivo sustraído asciende a 1.470 euros, 150 libras esterlinas y 700 coronas checas.

Asimismo, fueron sustraídos dos ordenadores, una tableta, dos teléfonos móviles y una consola Nintendo Switch, con un valor aproximado de 5.000 euros, además de otros efectos personales valorados en unos 430 euros.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable inició las correspondientes pesquisas al constatar que los hechos se habían cometido en la misma zona y presentaban un modo de operar similar.

Identificada y detenida

Los investigadores analizaron las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia del complejo hotelero y contrastaron la información recabada durante la investigación con los servicios de vigilancia estática establecidos en las franjas horarias en las que se producían los hechos.

El conjunto de las gestiones realizadas permitió identificar y localizar a la presunta autora, procediéndose posteriormente a su detención.

La rápida actuación de los agentes permitió recuperar parte de los dispositivos electrónicos sustraídos y se continúa con las gestiones con el objetivo de localizar y recuperar el resto de efectos, destaca la Comandancia.

La detenida, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, quedó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.