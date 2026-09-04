DOCanarias estrena en las islas en septiembre la película ‘El mapa para tocarte’

‘El mapa para tomarte’ podrá verse el viernes 11 de septiembre a las 18.00 horas, en la Sala Timanfaya

La película «El mapa para tocarte» se podrá ver por primera vez en las islas dentro del Festival DOCanarias. Filmada por la directora palmera Mercedes Afonso. Un film que narra la vida de su familia, mientras luchan contra un trastorno neuronal que afectó a su hijo Airam, actualmente desaparecido.

Imagen RTVC.

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, que se celebra en Puerto de la Cruz del 8 al 12 de septiembre, estrenará en el Archipiélago mencionada película, el viernes 11 de septiembre a las 18.00 horas, en la Sala Timanfaya.

Por tanto, se trata de un film que se presenta con una frase contundente: ¿Qué significa ser madre?, una pregunta que la cineasta palmera Mercedes Afonso responde al documentar durante 12 años la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA y el síndrome Pandas. Afonso es la directora, responsable de la fotografía del film, además de coguionista -con Emma Tusell- y coproductora -con Agustina Chiarino-. La película recibió la Biznaga de Plata al Mejor Documental en el 29º Festival de Málaga.

Entrevista en CanariasPlay

Cabe destacar que como así ha reiterado Mercedes Afonso, la película contó con el beneplácito del propio Airam cuando era todavía un menor y lo confirmó cuando era adulto.



Además, la entrevista de Televisión Canaria con Mercedes Afonso se puede ver ya en CanariasPlay