Los heridos en el choque de un choche y una moto en Santa Cruz fueron evacuados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Dos heridos, uno menor de edad, en un choque entre un coche y una moto en Santa Cruz / Imagen de archivo. Cecoes 112

Dos personas, una de ellas un varón de 16 años, han resultado heridos de diversa consideración en una colisión entre un coche y una moto este lunes en la carretera TF-28, a la altura de Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife.

El personal sanitario valoró y asistió a un varón de 38 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, y a otro de 16, que presentaba una lesión de carácter leve.

Ambos fueron evacuados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, detallan fuentes del 112 Canarias.

Agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.