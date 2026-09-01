El CD Tenerife anuncia el fichaje del delantero Christian Gomis

Christian Gomis llega procedente del FC Schalke 4 con el que el delantero consiguió el reciente ascenso a la Bundesliga alemana

Christian Gomis llega al CD Tenerife. Imagen CD Tenerife

El CD Tenerife ha anunciado este martes la llegada a la entidad blanquiazul de Christian Pierre Louis Gomis. Todo ello tras llegar a un acuerdo de cesión con el FC Schalke 04, club con el que el delantero consiguió el reciente ascenso a la Bundesliga alemana.

Formado inicialmente en equipos de Almería, el nuevo atacante blanquiazul completó su desarrollo futbolístico en Suiza, destacando por su capacidad goleadora desde muy joven.

Máximo goleador en el ascenso del FC Stade Nyonnais a la Challenge League (Segunda División del fútbol suizo) en 2023, dio el salto a la máxima categoría del país helvético con el FC Winterthur. Su talento y velocidad atrajeron el interés del FC Schalke 04, propiciando su fichaje en enero de 2025.

Potencia, movilidad y velocidad

Delantero de gran potencia, movilidad y velocidad, Christian Gomis puede desenvolverse en diferentes posiciones del frente de ataque. Destaca especialmente por su capacidad para atacar los espacios, amenazar a las defensas rivales en profundidad y explotar situaciones de transición. Una de sus principales virtudes es su velocidad; durante la pasada temporada fue el quinto jugador más rápido de la 2. Bundesliga, superando los 36 km/h de velocidad máxima.

El nuevo atacante tinerfeñista, que participó activamente en el gran año del conjunto minero, logrando el retorno a la Bundesliga, tendrá la oportunidad de regresar al fútbol español, a LaLiga Hypermotion, para competir, de la mano de la entidad blanquiazul, en una de las ligas más exigentes de Europa, a las órdenes de Álvaro Cervera.