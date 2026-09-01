A las 01:05 de la madrugada del 23 de septiembre, Canarias entrará en la estación de otoño, que se prolongará hasta el solsticio de invierno y la luz irá disminuyendo progresivamente

Imagen Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El otoño astronómico en Canarias comenzará el próximo 23 de septiembre a las 01:05 horas, dando paso a una nueva estación que se prolongará hasta el solsticio de invierno. En el hemisferio sur, este mismo fenómeno marcará el comienzo de la primavera.

El inicio del otoño coincidirá con el equinoccio, momento del año en el que el día y la noche tienen una duración prácticamente similar. A partir de esta fecha, las horas de luz irán disminuyendo progresivamente en el hemisferio norte hasta la llegada del invierno.

Observación astronómica

El cielo de septiembre ofrecerá además varias oportunidades para la observación astronómica. Venus podrá contemplarse al anochecer, mientras que durante las horas previas a la salida del Sol serán visibles Marte, Júpiter y Saturno, según detalla el Observatorio Astronómico Nacional.

Otro de los acontecimientos destacados del mes será la Luna llena del 26 de septiembre, que permitirá disfrutar del satélite natural de la Tierra en su fase de máxima iluminación.

En cuanto a las estrellas y constelaciones visibles al anochecer en otoño, destacará el triángulo de verano, formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila, que seguirá siendo visible durante la primera parte de la estación, aunque gradualmente a menor altura sobre el horizonte oeste. A medida que avancen los meses, veremos surgir por el este las constelaciones de Pegaso, Andrómeda y Perseo, y al final de la estación aparecerán las constelaciones de Tauro y Orión, que alcanzarán su máximo esplendor durante las noches de invierno.

De este modo, septiembre combinará el cambio de estación con varios fenómenos astronómicos que podrán observarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica lo permitan.

Otros fenómenos de interés astronómico durante el otoño de 2026 serán las lluvias de meteoros de las dracónidas, cuyo máximo se espera hacia 8 de octubre, las oriónidas, con máximo hacia el 21 de octubre, las leónidas, con máximo hacia el 17 de noviembre, y las gemínidas, con máximo hacia el 14 de diciembre. Las lunas llenas del otoño tendrán lugar el 26 de setiembre, el 26 de octubre, y el 24 de noviembre.

Cambio de hora

Aunque tanto el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, todavía no existe una decisión definitiva al respecto. Por ello, durante 2026 seguirá en vigor el tradicional cambio de hora que tiene lugar el último domingo de octubre. Ese día, el 25 de octubre, a las tres de la madrugada hora peninsular retrasaremos los relojes una hora para volver a marcar las 2. En Canarias, las dos de la madrugada pasarán a ser la una.