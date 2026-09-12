66-89 | España arrasa a Australia y se mete en las semifinales del Mundial

La selección española femenina se impone con autoridad por 66-89 a Australia y vuelve a unas semifinales mundialistas, donde se enfrentará este sábado a Estados Unidos por un puesto en la gran final

España arrasa a Australia y se mete en las semifinales del Mundial / FEB

La selección española femenina de baloncesto está en las semifinales del Mundial. El combinado dirigido por Miguel Méndez derrotó con contundencia a Australia (66-89) en los cuartos de final y se ganó el derecho a luchar por las medallas en Berlín. España dominó buena parte del encuentro gracias a su acierto exterior, intensidad defensiva y solidez colectiva.

Las españolas toman el mando

Las españolas salieron decididas a marcar territorio desde el inicio. Iyana Martín abrió el partido con un triple y lideró un arranque espectacular desde el perímetro, al que se sumaron Alba Torrens y el resto de sus compañeras. España llegó a anotar siete de sus nueve primeros triples, una efectividad que permitió abrir una importante brecha en el marcador. Al final del primer cuarto, la ventaja ya era de 17-31.

El dominio continuó durante el segundo periodo. La defensa española provocó numerosos errores de Australia y permitió correr y encontrar buenas situaciones de lanzamiento. Maite Cazorla volvió a castigar desde el exterior, mientras María Conde y Awa Fam también aportaron en ataque. Al descanso, España tenía el partido muy encarrilado con un 37-58.

A semifinales con firmeza

Tras el paso por vestuarios, Australia intentó reaccionar, pero España supo controlar el partido desde la defensa y mantener una ventaja amplia. Megan Gustafson asumió protagonismo en este tramo y terminó como una de las máximas anotadoras españolas, con 16 puntos.

Las australianas apretaron en el último cuarto y llegaron a reducir parte de la diferencia, pero el conjunto de Miguel Méndez mantuvo la calma y terminó cerrando una victoria de enorme valor por 66-89. Gustafson acabó con 16 puntos, mientras Iyana Martín sumó 13 puntos y cuatro asistencias, María Conde aportó 10 puntos, siete rebotes y dos asistencias, y Alicia Flórez firmó 10 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Con este triunfo, España regresa a unas semifinales mundialistas y se coloca entre las cuatro mejores selecciones del campeonato. El próximo desafío será mayúsculo: Estados Unidos, que espera este sábado a las 20:00 horas en Berlín.