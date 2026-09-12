La selección española femenina se mide este sábado a Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Berlín, con el objetivo de alcanzar la segunda final mundialista de su historia

España busca la final del Mundial ante Estados Unidos / FEB

La selección española femenina afronta este sábado uno de los grandes retos de su historia. El conjunto dirigido por Miguel Méndez se enfrentará a Estados Unidos en las semifinales del Mundial, un duelo que tendrá lugar a las 20:00 horas en Berlín y que pondrá en juego un billete para la gran final.

España llega a la cita después de firmar una actuación sobresaliente en los cuartos de final, donde derrotó con autoridad a Australia por 66-89. El combinado nacional mostró una gran versión colectiva y se ganó el derecho a luchar por las medallas después de superar con claridad a las australianas.

Un reto mayúsculo

Enfrente estará un Estados Unidos que parte como gran favorito al oro y que llega a semifinales después de haber ganado todos sus encuentros del campeonato. En cuartos de final, las estadounidenses superaron con contundencia a Hungría por 108-56, mientras que durante la fase de grupos también dejaron ver alguna debilidad, especialmente en su ajustado triunfo ante Italia (55-52).

El combinado norteamericano cuenta, además, con un importante grupo de estrellas como Caitlin Clark, Breanna Stewart, Paige Bueckers y Angel Reese. Estados Unidos busca su quinto título mundial consecutivo y el duodécimo de su historia, lo que refleja la enorme dimensión del desafío para las españolas.

Un precedente desfavorable

Los antecedentes tampoco favorecen a España. La selección ha perdido los 11 partidos oficiales disputados ante Estados Unidos, incluido el último enfrentamiento entre ambos equipos, celebrado este mismo año en el torneo de clasificación para el Mundial, que terminó con triunfo estadounidense por 70-84.

Sin embargo, el equipo de Miguel Méndez llega dispuesto a romper esa estadística. España disputará su cuarta semifinal mundialista en sus cuatro últimas participaciones, después de conquistar el bronce en 2010 y 2018 y la plata en 2014. El objetivo ahora es dar un paso más y regresar a una final mundialista.

Ilusión y ambición

El vestuario español afronta el encuentro con máxima ambición y plena confianza en sus posibilidades. Miguel Méndez aseguró que el equipo se preparará para ganar la semifinal, mientras que la capitana Alba Torrens dejó claro que España irá “a por el partido”.

La fortaleza colectiva será una de las grandes armas del combinado nacional. Iyana Martín, Awa Fam, María Conde, Megan Gustafson y el resto de internacionales han demostrado durante el campeonato su capacidad anotadora y su intensidad defensiva, argumentos con los que España tratará de plantar cara al gran favorito.

El premio será enorme: el vencedor se clasificará para la final del Mundial, donde se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Alemania y Francia. España quiere volver a hacer historia y buscará ante Estados Unidos el pase a su segunda final mundialista.