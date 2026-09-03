Fuerteventura baraja limitar la entrada de autocaravanas durante varios meses del año, entre ellos los de verano

La saturación y presión que sufren determinados espacios naturales son algunos de los motivos por los que se estudia la medida. La idea no convence a muchos caravanistas que residen fuera de la Isla.

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina para muchos, disminuye la presencia de autocaravanas y campers en Fuerteventura. Esta imagen contrasta con la que nos encontrábamos hace menos de una semana.

Imagen RTVC

Cuando la playa de La Concha concentraba un elevado número de estos vehículos. Para evitarlo, el Cabildo de majorero estudia limitar la entrada de autocaravanas en la isla.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, explica que «están ocupando las costas y las zonas de aparcamientos, que también están saturados». Una iniciativa que no agrada a caravanistas llegados desde otros puntos del archipiélago.

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Desde la corporación insular aseguran que, además de regular la entrada, trabajan para impulsar la creación de áreas destinadas a caravanas.