Fuerteventura se prepara para celebrar las Fiestas de La Peña

La celebración en honor a la patrona de la isla reunirá del 17 al 20 de septiembre a miles de personas en la Vega de Río Palmas con un programa que combina actos religiosos, cultura, folclore, gastronomía, deporte y actividades populares

Fuerteventura se prepara para celebrar, del 17 al 20 de septiembre, las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña, patrona de la isla y protagonista de la mayor celebración del calendario majorero. La cita reunirá un año más a miles de personas en torno a una tradición que forma parte de la identidad cultural de Fuerteventura.

Fuerteventura se prepara para celebrar las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña. Cabildo de Fuerteventura

El programa combinará los actos religiosos con una amplia propuesta cultural y popular, con la participación de vecinos, peregrinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la isla. Durante estos días, la Vega de Río Palmas volverá a convertirse en punto de encuentro para compartir una celebración profundamente vinculada a las tradiciones majoreras.

La presentación del programa tuvo lugar esta mañana en la Vega de Río Palmas, con la participación de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Cultura, Rayco León; el concejal del Ayuntamiento de Betancuria, José Cerdeña, en representación de la Corporación municipal; Aday García, en representación de la Diócesis de Canarias, y el párroco de Betancuria, Juan Antonio Artiles.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó el significado que tiene esta celebración para la isla. “para el Cabildo de Fuerteventura, La Peña es devoción hacia la Virgen, pero también cultura, tradición y, sobre todo, identidad. Es un momento para hacer y cumplir promesas, y la promesa que desde el Cabildo mantenemos y renovamos cada día es seguir defendiendo esta tierra, nuestras raíces y nuestras tradiciones, y trabajar siempre para mejorar la calidad de vida de todas las personas”.

La Peña como encuentro con Fuerteventura

Rayco León señaló que La Peña representa una de las celebraciones más vinculadas a la identidad de Fuerteventura. “pocas celebraciones hablan tanto de Fuerteventura como la festividad de La Peña. Es un encuentro con Fuerteventura y con nuestra tradición, que combina la romería y otros elementos tradicionales con los actos religiosos, la gastronomía, el deporte y las celebraciones populares”.

Por su parte, José Cerdeña destacó la dimensión insular de las fiestas e invitó a la población a participar en las diferentes actividades. “como cada año, todos los caminos de Fuerteventura conducen a la Vega de Río Palmas. Invitamos a toda la población a participar en las actividades y a seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones y costumbres”.

En representación de la Diócesis de Canarias, Aday García puso el acento en el carácter espiritual y la vinculación histórica de La Peña con la isla. “es un honor estar aquí, en este corazón espiritual de la isla de Fuerteventura, con mucha ilusión y esperanza para celebrar a la patrona de esta isla y de todos los majoreros. La Peña mantiene una tradición y una devoción profundamente vinculadas a la historia de Fuerteventura”.

Antonio Ravelo, encargado de pronunciar el pregón, expresó su emoción ante la responsabilidad de asumir este cometido. “es muy ilusionante para alguien de aquí, de este municipio y de este pueblo, asumir el pregón de La Peña. Lo hago con mucha responsabilidad, respeto y rigor, pero también con mucha alegría, recordando las vivencias y a las personas que forman parte de la historia de estas fiestas”.

La Romería-Ofrenda, uno de los actos centrales

Entre los principales actos de las fiestas destaca la tradicional Romería-Ofrenda en honor a Nuestra Señora de La Peña, que tendrá lugar el viernes 18 de septiembre a partir de las 17.00 horas. Romeros y agrupaciones folclóricas recorrerán el camino hasta el Santuario para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la celebración.

El sábado 19 llegará otro de los momentos principales del programa, con el traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza y la celebración de la solemne Eucaristía, que presidirá el Obispo de la Diócesis de Canarias. La jornada incluirá también propuestas vinculadas a la gastronomía, el folclore y el encuentro entre generaciones.

Música, deporte y cultura ganadera

La programación popular incorporará actuaciones musicales, actividades familiares y propuestas deportivas. Entre estas últimas figura la tradicional luchada en honor a la Virgen, prevista para el domingo 20 de septiembre.

Las fiestas también recuperarán la tradicional Muestra de Ganado MUGABE, vinculada a la cultura ganadera de la isla y al carácter rural de Betancuria. De este modo, la celebración mantendrá la presencia del sector primario dentro de un programa que reúne diferentes expresiones de la cultura majorera.

La celebración en honor a Nuestra Señora de La Peña volverá así a reunir en la Vega de Río Palmas tradición, devoción y celebración popular, manteniendo viva una festividad que forma parte del patrimonio cultural y de la identidad de Fuerteventura.