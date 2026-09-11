El Heidelberg Volkswagen inicia su preparación con un triangular ante el Santa Cruz Cuesta Piedra y Guía CDV antes de afrontar la Copa Ibérica

El Heidelberg abre su pretemporada en un triangular con Guía y Cuesta Piedra / Heidelberg Volkswagen

Con el torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria el Heidelberg Volkswagen abrirá su pretemporada, un triangular de voleibol que lo enfrentará a Santa Cruz Cuesta Piedra y Guía CDV Universidad Fernando Pessoa Canarias, en un fin de semana en el que también tendrá protagonismo la cantera colegial.

Tras semanas de preparación, el actual subcampeón de Copa de la Reina y Liga Iberdrola tendrá su primera toma de contacto con la competición apenas una semana antes de disputar la Copa Ibérica en Estremoz (Portugal), el primer título en juego de la temporada.

Arranca la pretemporada

La acción comenzará este sábado a las 11:00 horas en el Pabellón Miguel Solaesa con el duelo entre tinerfeños y guienses, mientras que el debut del Heidelberg Volkswagen tendrá lugar a las 17:00 horas, frente al Santa Cruz Cuesta Piedra.

Entremedias, las secciones de la base de voleibol, baloncesto, fútbol y gimnasia rítmica disfrutarán de una jornada de convivencia y deporte en todas las instalaciones del Colegio Heidelberg, además de un encuentro entre las jugadoras del primer equipo y el Proyecto Suma del CB Gran Canaria, a las 19:00 horas.

El presidente del Club Deportivo Heidelberg, Miguel Escuder, ha explicado que este evento supone un inicio “perfecto” de temporada para los 600 deportistas de la cantera y un primer equipo que estará en plena simbiosis con la base durante las dos jornadas.

La colocadora del Heidelberg Volkswagen Alejandra del Burgo ha asegurado que el equipo llega “muy bien al torneo” tras tres semanas de trabajo y ha recordado que el objetivo es seguir el proceso de compenetración y acoplamiento de la nueva plantilla.