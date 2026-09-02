IKEA Canarias y Baleares se suma a la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad, con nuevas bajadas de precio en una amplia selección de productos para el hogar. La iniciativa incluye referencias de series tan populares como KALLAX, IKEA 365+, ALEX y LASTARE, entre muchas otras.

Soluciones de almacenaje KALLAX de IKEA

La medida forma parte de un esfuerzo conjunto de Inter IKEA Group y los grupos franquiciados de IKEA en Europa, que representa una inversión aproximada de 1.200 millones de euros para ofrecer precios más bajos a los clientes.

IKEA refuerza su compromiso con la vivienda asequible y con el acceso a soluciones funcionales y bien diseñadas para el hogar. En este contexto, Sarton Group, franquiciado autorizado de IKEA en Canarias y Baleares, participa en el esfuerzo europeo mediante nuevas reducciones de precio en ambos archipiélagos.

Una selección amplia de productos para el hogar

Las bajadas de precio en IKEA Canarias y Baleares afectan a numerosas categorías y necesidades del hogar, desde soluciones de almacenaje y organización hasta mobiliario para el salón y el dormitorio, productos de cocina y artículos de uso cotidiano.

Recipientes IKEA 365+ para conservar alimentos

Entre los productos incluidos se encuentran referencias de las series KALLAX, IKEA 365+, ALEX y LASTARE, además de algunos artículos emblemáticos del surtido IKEA, como:

El sillón orejero gris STRANDMON .

. El sofá de tres plazas KIVIK .

. El armario BRIMNES de dos puertas.

Estos productos son solo algunos ejemplos de una selección mucho más amplia de artículos que han reducido su precio en IKEA Canarias y Baleares.

Más asequibilidad para los hogares de Canarias y Baleares

La iniciativa adquiere una relevancia especial en Canarias y Baleares, donde el coste de la vivienda está ejerciendo una presión creciente sobre la economía de los hogares.

En Canarias, el coste de acceder y mantenerse en una vivienda aumenta con rapidez. Los precios en Baleares han alcanzado niveles que dificultan especialmente el acceso a la vivienda para muchos hogares locales. En este escenario, mantener precios bajos en productos para el hogar resulta aún más importante para facilitar que más personas puedan crear un hogar cómodo, funcional y adaptado a sus necesidades.

Precios más bajos sin renunciar a la calidad

La reducción de precios se enmarca en uno de los principios fundamentales de IKEA: ofrecer productos para el hogar bien diseñados, funcionales y de calidad a precios al alcance de la mayoría de las personas.

“El precio bajo está en el corazón de la visión de IKEA de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Estamos comprometidos con hacer más asequibles los productos para el hogar que nuestros clientes necesitan y quieren, sin comprometer la calidad, la funcionalidad, la sostenibilidad o el diseño. El buen diseño no debería ser un lujo”.

Así lo señala Jakub Jankowski, CEO de Inter IKEA Group, quien añade que esta filosofía conecta directamente con el compromiso de IKEA Canarias y Baleares de continuar ofreciendo buen diseño, funcionalidad, calidad y sostenibilidad a un precio bajo.

La compañía resume esta propuesta con un mensaje claro: “Hemos bajado el precio. No la calidad”.

Un esfuerzo que comienza en toda la cadena de valor

Las nuevas reducciones de precio de IKEA no responden únicamente a promociones puntuales. IKEA trabaja de forma continua en toda su cadena de valor para identificar eficiencias, reducir costes y trasladar ese ahorro al precio final que paga el cliente.

“La asequibilidad es algo en lo que trabajamos diariamente en toda la cadena de valor de IKEA. A través de la mejora continua del negocio conseguimos eficiencias que nos permiten reducir nuestros costes y trasladar más valor a nuestros clientes. Esta combinación de reducción de precios y desarrollo de la cadena de valor es una parte importante de cómo contribuimos a crear un mejor día a día para la mayoría de las personas”.

El trabajo conjunto entre Inter IKEA Group y sus franquiciados permite reforzar una de las señas de identidad históricas de la marca: hacer que las soluciones para mejorar la vida en el hogar sean accesibles para el mayor número posible de personas.

El precio bajo, parte del Diseño Democrático

En Canarias y Baleares, estas nuevas reducciones refuerzan una propuesta basada en el Diseño Democrático de IKEA, que combina cinco principios:

Forma.

Función.

Calidad.

Sostenibilidad.

Precio bajo.

Para IKEA, reducir el precio no significa renunciar a los atributos que definen sus productos. La compañía continúa apostando por soluciones para el hogar funcionales, duraderas, sostenibles y con un diseño cuidado.

Sobre Sarton Group en Canarias y Baleares

Sarton Group es el franquiciado autorizado de IKEA en Canarias y Baleares y desarrolla la actividad comercial de IKEA en ambos archipiélagos.

Su objetivo es acercar el concepto IKEA y sus soluciones para el hogar a la mayoría de las personas, manteniendo los principios del Diseño Democrático: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio bajo.

Sobre Inter IKEA Group

Inter IKEA Group incluye Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG e IKEA Industry AB, así como otros negocios relacionados. Inter IKEA Holding B.V. es la sociedad holding de Inter IKEA Group.