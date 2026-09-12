El dispositivo sanitario INGESA ha registrado 226 asistencias en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada en Ceuta

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha contabilizado 342 asistencias a población migrante en Ceuta durante los dos últimos días, dentro del dispositivo sanitario especial activado para hacer frente al incremento de la demanda.

INGESA atiende a 342 migrantes en Ceuta en dos días. Europa Press

Del total, 226 corresponden a Atención Primaria y 116 al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, mientras que también se han realizado 20 traslados en ambulancia.

Además, actualmente permanecen hospitalizados 11 pacientes migrantes: dos en el área de Obstetricia, uno en Neonatología, tres en el Área Quirúrgica y cinco en Hospitalización Médica.

Plan de Catástrofes Externas en Nivel 1

Además, el Hospital Universitario de Ceuta mantiene activo desde el 31 de julio su Plan de Catástrofes Externas en Nivel 1, una situación que permite responder con los recursos disponibles sin necesidad de incrementar el personal o los medios materiales.

A las 09:00 horas de este sábado, el centro hospitalario disponía de 204 camas, de las que 107 estaban ocupadas y 97 libres.

INGESA mantiene desde el 30 de julio el dispositivo especial, con refuerzos de personal de plantilla y profesionales contratados para garantizar la atención a la población migrante y preservar al mismo tiempo el funcionamiento habitual de los servicios sanitarios de la ciudad.