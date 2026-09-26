Pezeshkian asegura que Irán está dispuesto a retomar las negociaciones con la ONU y permitir inspecciones sobre su programa nuclear

Irán abre la puerta a un acuerdo con EEUU y a las inspecciones de la ONU. Europa Press

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que Teherán está dispuesto a retomar las negociaciones con Estados Unidos si Washington acepta su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario ha señalado que Irán cumplirá los compromisos que alcance en un eventual acuerdo, aunque ha reconocido que existe una «atmósfera de desconfianza» entre ambos países.

Pezeshkian también se ha mostrado abierto a que Naciones Unidas pueda realizar inspecciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

La propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz continúa pendiente

Ha afirmado que Teherán podría alcanzar acuerdos específicos con los inspectores durante las negociaciones y ha reiterado que su país no busca fabricar armas nucleares, al considerar que su desarrollo está prohibido por motivos religiosos.

El presidente iraní ha reclamado además recuperar el marco del acuerdo nuclear firmado originalmente y ha responsabilizado a Estados Unidos de que las conversaciones de paz del verano no llegaran a ratificarse.

Mientras tanto, la propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz continúa pendiente de una respuesta pública de la Administración estadounidense.