Juan Rubio, presentado como nuevo alero del CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria ha presentado al alero murciano, Juan Rubio, como nuevo jugador de la plantilla grancanaria para la Primera FEB, un alero que también aportará defensa y energía

Juan Rubio en la presentación con el CB Gran Canaria. Imagen RTVC

El nuevo alero del Club Baloncesto Gran Canaria, Juan Rubio, ha asegurado durante su presentación este lunes que el conjunto amarillo se encuentra en “el ritmo natural de las cosas” tras su primeros encuentros de pretemporada para afrontar la Primera FEB y ha augurado que pronto serán capaces de “hacer partidos de 40 minutos al nivel que buscamos”.

En sus primeras palabras como jugador amarillo, el murciano ha recordado que el Gran Canaria lleva pocos partidos con una plantilla prácticamente nueva, pero aun así las sensaciones son “muy buenas” en un equipo “bastante generoso, con mucho talento y donde a los jugadores no les importa dar un pase extra y sacrificar su ego”.

Máxima intensidad

Rubio ha explicado que el técnico brasileño Bruno Savignani les ha incidido en que deben mantener el nivel durante “el máximo número de minutos”, especialmente en defensa, donde los claretianos han mejorado en las segundas partes de los primeros amistosos.

“Desde que hablé con Bruno teníamos claro cuál es mi rol. Me aprieta en lo que sabe que debo hacer, que es tirar solo y aportar mucha defensa y energía. Soy un tío de mucha energía, defensivo, puedo ayudar en el rebote ofensivo y puedo meter a pies parados”, ha detallado sobre su papel en el equipo.

El murciano, definido por Francesc Solana como “el pegamento” del vestuario, se ha deshecho en elogios para su director deportivo, quien le llevó a su primera experiencia en Liga Endesa con el MoraBanc Andorra, y también con Savignani, con quien ascendió a la máxima categoría.

Solana ha puesto en valor que Rubio aporta intangibles que “no salen en las estadísticas”, que no se ven en el día a día, y llega a Gran Canaria con “muchas ganas de cumplir su trabajo” en la pista y en el vestuario.