La Feria de Artesanía de Lanzarote volverá a convertir Mancha Blanca en punto de encuentro para creadores y artesanos del archipiélago del 10 al 15 de septiembre

La Feria de Artesanía de Lanzarote del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca. Imagen Cabildo de Lanzorote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Cultura, ha presentado su programación para septiembre, un mes que reúne algunas de las citas culturales más reconocibles del calendario insular junto a nuevas propuestas de música, artes escénicas, divulgación y creación contemporánea. La agenda se extiende por diferentes municipios y espacios culturales con actividades dirigidas a públicos e intereses diversos.

La Feria de Artesanía de Lanzarote volverá a convertir Mancha Blanca en punto de encuentro para creadores y artesanos del archipiélago, mientras Arrecife en Vivo desarrollará tres de sus jornadas durante septiembre. La programación suma además el Festival Tensamba, el Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas, el Festival de Ópera de Lanzarote y diferentes propuestas de teatro y danza, junto a charlas, encuentros y actividades de creación.

El consejero de Cultura del Cabildo, Jesús Machín Tavío, destaca que “septiembre nos ofrece una programación muy completa, en la que conviven citas tan importantes para Lanzarote como la Feria de Artesanía con festivales, conciertos, teatro, danza y propuestas vinculadas al pensamiento y a la creación contemporánea”. En este sentido, Machín Tavío señala que “la Feria es además un magnífico escaparate para oficios que forman parte de nuestro patrimonio cultural, dentro de un mes en el que queremos que la ciudadanía encuentre muchas formas diferentes de acercarse y disfrutar de la cultura”.

Feria de Artesanía de Lanzarote

Mancha Blanca volverá a convertirse del 10 al 15 de septiembre en punto de encuentro de artesanos y artesanas con la celebración de la Feria de Artesanía de Lanzarote, una de las citas de referencia del sector en Canarias. El encuentro reunirá una amplia representación de oficios y creadores coincidiendo con las fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores.

La feria ofrece cada año un gran escaparate para conocer y adquirir piezas elaboradas artesanalmente, además de acercarse al trabajo y los procesos creativos de profesionales de Lanzarote y de otros puntos del Archipiélago.

Música

La música abrirá septiembre con el encuentro entre el cantautor y guitarrista brasileño Leo Minax y el pianista argentino Germán Kucich, que actuarán el día 4 en El Almacén dentro del Festival Tensamba con una propuesta que fusiona canción brasileña y jazz. La música de raíz canaria tomará el relevo el 11 de septiembre con el Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas, que llevará isas, folías, malagueñas y otros sonidos del folclore del Archipiélago a Mancha Blanca con motivo de las fiestas de Los Dolores.

El 19 de septiembre, Lanzarote Ensemble llevará a la iglesia de San Roque de Tinajo Stabat Mater, la lírica divina, una propuesta dedicada a las versiones de esta obra compuestas por Antonio Vivaldi y Giovanni B. Pergolesi. A estas citas se suma Arrecife en Vivo, que celebrará durante septiembre tres jornadas, los días 5, 18 y 25, con su habitual combinación de bandas locales, nacionales e internacionales y diferentes estilos musicales en las calles de la capital.

Teatro y danza

Las artes escénicas llegan en septiembre con propuestas que transitan entre el cabaret, la danza, la zarzuela y el teatro contemporáneo. El día 11, el Auditorio Cueva de los Verdes acogerá Lancelot 28º-7º, un cabaret surrealista que traslada al escenario el universo de Agustín Espinosa a través de la música, el humor y una mirada contemporánea. El 19 de septiembre, la Casa Museo del Campesino será escenario de Campesina, Campesina, una pieza de danza contemporánea inspirada en las danzas canarias y en la figura de la campesina lanzaroteña, representada a través de dos generaciones de mujeres.

También el 19 de septiembre, el Teatro Municipal de Tías recibirá La verbena de la Paloma, una de las obras más emblemáticas del género chico, dentro del Festival de Ópera de Lanzarote y con la participación de la Compañía de Zarzuela del Atlántico y la Orquesta Sinfónica del Atlántico. La programación se completará el día 26 en el Teatro Víctor Fernández Gopar «El Salinero» con Supersaurio, de Ángulo Producciones, adaptación de la novela de Meryem El Mehdati que recurre al humor, la ironía y la música para abordar las contradicciones de una sociedad marcada por la búsqueda del éxito y la precariedad.

Charlas y conferencias

El Almacén acogerá el 10 de septiembre la mesa redonda Patrimonio arquitectónico y arte urbano en Canarias, moderada por Mare Cabrera y con la participación de Marta González, Paula Calavera y Elena García, de Espacio Lapanera. El encuentro abordará diferentes perspectivas sobre el patrimonio arquitectónico del Archipiélago y su relación con las nuevas formas de intervención artística.

La programación continuará el 22 de septiembre con una conversación entre el artista Will Encarnación y la comisaria Nira Cabrera sobre la trayectoria y los procesos creativos del autor. El día 24, Olga Antúnez ofrecerá en la Escuela de Arte Pancho Lasso la charla El otro lado de la mesa. Lo que las representantes necesitamos para poder venderte, centrada en el funcionamiento de la representación artística y el acceso profesional al sector audiovisual. Cerrará el mes Cristo Gil, el 29 de septiembre en El Almacén, con Las Venus de la Transición. Un recorrido por el cine del destape en España, una aproximación al fenómeno y al imaginario sobre la mujer proyectado por este cine durante los años setenta.

Taller

El 23 de septiembre dará comienzo en el Centro Cívico de Playa Honda Bernardas, un laboratorio de creación escénica dirigido e impartido por Siscu Ruz que propone un proceso de exploración teatral a partir de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. El taller se desarrollará hasta el 24 de noviembre y culminará con dos representaciones abiertas al público los días 26 y 27 de noviembre, en las que se mostrará el resultado del proceso creativo desarrollado durante los dos meses de trabajo.

Toda la programación, así como la información detallada sobre fechas, horarios, espacios, exposiciones disponibles y adquisición de entradas para las distintas actividades, puede consultarse en la página web del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote