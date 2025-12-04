Las dos nuevas desaladoras de La Gomera estarán ubicadas en San Sebastián y Playa de Santiago

RTVC.



La isla de La Gomera avanza en la modernización de su sistema hídrico con la puesta en marcha, a comienzos del próximo año, de dos nuevas plantas desaladoras ubicadas en San Sebastián y Playa de Santiago. El territorio, que se abastece a través de un sistema de impulsión que distribuye agua a todos los municipios, centra ahora su estrategia en reforzar la depuración y la desalación para garantizar el suministro ante el crecimiento poblacional y las necesidades futuras.

La Gomera refuerza su red hídrica con dos nuevas desaladoras

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que estas actuaciones permitirán que la isla avance hacia un modelo “sostenible y con una economía circular vinculada al ciclo del agua”. Según explicó, la incorporación de estas infraestructuras no solo asegurará la disponibilidad de recursos hídricos, sino que también mejorará la eficiencia del sistema insular de abastecimiento.

Las dos nuevas desaladoras se sumarán a los esfuerzos del Cabildo por modernizar la gestión del agua. Además, será un gran paso para asegurar un suministro estable para la población residente y para la actividad económica, especialmente en los municipios con mayor demanda.