Una pelea entre dos hombres de nacionalidad británica deja como resultado la muerte de uno de ellos

Zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas / Archivo

Un hombre de 37 años y nacionalidad británica ha fallecido tras una reyerta producida en una zona de ocio de Playas de Las Américas, en el sur de Tenerife.

Como consecuencia de la pelea y del fatal desenlace la Policía Nacional ha detenido a un hombre, también británico, de 23 años.

Según los testigos, la reyerta se inició cuando el ahora fallecido increpó al detenido y le tiró un vaso contra su cuerpo. La reacción fue una pelea que acabó con la muerte de uno de ellos.

Los servicios de emergencia intentaron la reanimación cardiopulmonar pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 37 años. Como consecuencia de lo ocurrido todos los locales de la zona de ocio de Las Verónicas cerraron sus puertas tras producirse los hechos.

El detenido está actualmente en los calabozos de la Policía Nacional de Playa de Las Américas.