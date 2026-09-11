La importancia de aprender nociones básicas de primeros auxilios

Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, los coordinadores sanitarios ponen en valor la atención temprana ante determinados accidentes en el hogar

Enfermero del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Imagen Consejería de Sanidad

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se une este sábado, 12 de septiembre, a la celebración del Día Mundial de los Primeros Auxilios con el objetivo de destacar la importancia de aprender unas nociones básicas sobre cómo actuar ante determinadas emergencias que se nos pueden presentar en nuestro día a día.

Según informa un comunicado, establecida el segundo sábado de septiembre de cada año, la conmemoración mundial de los primeros auxilios ofrece al SUC una oportunidad para recordar que cualquier persona puede ser parte activa de la cadena de supervivencia y saber aplicar unas técnicas básicas de primeros auxilios a tiempo puede evitar lesiones más graves o el empeoramiento del estado de la persona que haya sufrido el accidente.

Aunque nuestro hogar pueda parecer el lugar más seguro, muchos de los casos que atienden los profesionales del SUC están relacionados con caídas, cortes, quemaduras, descargas eléctricas o inhalaciones nocivas, que requieren de una asistencia inicial mientras llegan los recursos sanitarios. Además los coordinadores sanitarios están entrenados para prestar ayuda a través del teléfono mediante la teleasistencia y guiar a la persona que presta los primeros auxilios a un accidentado.

Caídas y traumatismos

La cocina, el baño o las escaleras son las zonas de la casa donde se deben extremar las precauciones. En caso de sufrir un traumatismo por una caída de altura o por suelos resbaladizos se debe inmovilizar la zona afectada, aplicar frío local durante unos diez o quince minutos y seguir las indicaciones del SUC por si fuera necesaria una valoración médica en un centro sanitario. Los traumatismos que deben ser especialmente vigilados y valorados por un médico son los golpes en la cabeza.

Heridas y hemorragias

La manipulación de algunos utensilios en la cocina puede conllevar el riesgo de cortes y heridas. Si se produce una hemorragia a consecuencia de un corte, el SUC aconseja presionar directamente sobre la herida con una gasa estéril o algo limpio. Si la gasa se empapa, no hay que levantarla nunca, sino colocar más encima. Es recomendable elevar el miembro afectado en el caso de que la hemorragia se produzca en las extremidades, así como tumbar a la persona y colocarla en posición lateral de seguridad para evitar complicaciones. En el caso de heridas superficiales se debe limpiar la zona con agua y jabón, secar bien y aplicar un antiséptico adecuado antes de tapar la herida con un apósito estéril.

Quemaduras

Si la quemadura se ha producido por entrar en contacto con un objeto o líquido caliente, se debe aplicar sobre la lesión abundante agua fría durante diez o quince minutos y cubrir la zona afectada con una gasa estéril húmeda. En ningún caso, se debe aplicar cremas, pomadas o remedios caseros, ni pinchar las ampollas.

Por otra parte, si una persona sufre quemaduras de tipo eléctrico, antes de tocar al afectado debe desconectarse la corriente y, si no es posible, aislarse mediante algún objeto no conductor de energía como la madera. A continuación, hay que alertar al servicio de emergencias y seguir las indicaciones de los coordinadores sanitarios del SUC para que valoren si es preciso trasladar a la persona a la mayor brevedad a un centro sanitario, ya que en las quemaduras eléctricas puede haber lesiones internas y hay alto riesgo de arritmias e incluso de parada cardiorrespiratoria.

Intoxicación por inhalación de humo

En caso de incendio, además de dar aviso a emergencias para que acudan los bomberos, el SUC recomienda colocarse una toalla o prenda de vestir húmeda -impregnada en agua- sobre la nariz y la boca, para evitar la intoxicación por inhalación de humo. Si la persona estuviera afectada por el fuego, hay que impedir que corra y cubrirla con una manta o hacerla rodar por el suelo.

Ingesta o inhalación de productos tóxicos e irritación ocular

En el caso de que se produzca una ingesta accidental de productos tóxicos o de limpieza por estar mal señalizados, el SUC advierte que hay que retirar los restos de la boca, no dar de beber ni provocar el vómito y seguir sus indicaciones, así como no tirar el producto hasta que los profesionales analicen sus ingredientes para saber cómo tratar las posibles lesiones.

Por otra parte, la mezcla de determinados productos de limpieza puede liberar algunos gases que, en caso de ser inhalados, pueden causar lesiones en las vías respiratorias o en los ojos. Si esto ocurre, hay que retirar al afectado del ambiente tóxico, valorar su nivel de conciencia y su respiración.

Si hay irritación ocular el SUC recuerda no frotarse el ojo y lavarlo con agua abundante.