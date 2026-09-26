El Gobierno decidirá el martes si prorroga la rebaja o aprueba nuevas ayudas ante el encarecimiento de los carburantes

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin. EFE

La rebaja fiscal a los carburantes finalizará el próximo miércoles, 30 de septiembre, en un momento marcado por el aumento de los precios. El Gobierno anunciará el martes si mantiene los descuentos o aprueba nuevas medidas para consumidores y empresas.

La gasolina se sitúa en máximos anuales, con 1,925 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,929 euros, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

La rebaja del impuesto de hidrocarburos entró en vigor en julio, cuando la gasolina costaba de media 1,444 euros por litro y el gasóleo 1,506 euros, y se ha ido modificando progresivamente.

Incremento de 7.400 millones en sus costes energéticos

El encarecimiento de los carburantes está afectando especialmente al sector del transporte, que reclama nuevas ayudas, mientras que la industria española calcula un incremento de 7.400 millones de euros en sus costes energéticos por el aumento del gas y la electricidad.

Mientras se espera la decisión del Gobierno, algunas de las principales compañías del sector han anunciado descuentos para sus clientes más allá de septiembre.

La actual rebaja fiscal comenzó con una reducción del IVA del 21 al 10 % y del impuesto de hidrocarburos, aunque el IVA volvió posteriormente a su tipo habitual.