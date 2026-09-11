Acto de apertura del curso académico 2026-2027 en la Universidad de La Laguna (ULL) en el que el rector, Francisco García, ha pedido una financiación estable para las dos universidades públicas de Canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha reclamado al Gobierno de Canarias que cierre cuanto antes un modelo de financiación estable para las dos universidades públicas del archipiélago. Durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027, García advirtió de que, si no se alcanza un acuerdo, ambas instituciones podrían entrar en un “escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo”.

El rector defendió que la eficiencia en la gestión tiene un límite y señaló que no puede convertirse en la respuesta permanente ante una financiación insuficiente. Por ello, pidió al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, que revisen y mejoren de forma sustancial la propuesta actualmente sobre la mesa. A su juicio, mantener durante más tiempo la situación de las últimas décadas supondría mantener a las universidades “con respiración asistida” y terminaría afectando a su capacidad para ofrecer una docencia de calidad, impulsar la investigación, atraer y retener talento y responder a las necesidades de Canarias.

García ha avanzado además que la próxima semana el equipo de gobierno de la ULL se reunirá con la representación sindical y los distintos grupos claustrales para analizar la situación. No obstante, confía en que no sea necesario llegar a un escenario de conflicto y ha apelado al “optimismo de la voluntad” para que las negociaciones con la Consejería de Universidades permitan cerrar un acuerdo en las próximas semanas.

El rector de la ULL, Francisco García, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el acto de inauguración del curso académico de la ULL 2026-2027. Imagen ULL

Las universidades, «baluarte intelectual»

El rector también ha reclamado que la financiación universitaria quede al margen de la disputa partidista ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales de 2027. Ha defendido que, independientemente de los resultados electorales, debe mantenerse el pacto social que reconoce a las universidades públicas como instituciones estratégicas para Canarias.

Durante su intervención, García reivindicó además el papel de las universidades como “baluarte intelectual” frente a la desinformación y la llamada era de la “posmentira”. Defendió la necesidad de preservar el conocimiento científico y la búsqueda de la verdad ante el cuestionamiento de hechos contrastados, como la existencia y los efectos del cambio climático, la necesidad de gestionar adecuadamente las migraciones o el carácter estructural de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, Fernando Clavijo respondió al rector con un “oído cocina” y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo definitivo sobre la financiación. El presidente reconoció que probablemente no será el máximo de lo deseado, pero aseguró que permitirá proporcionar estabilidad y tranquilidad a las universidades para continuar desarrollando su labor. También agradeció el asesoramiento de la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en asuntos como la transición energética, el reto demográfico y la financiación autonómica y europea.

El rector aprovechó el acto para hacer balance del último curso y anunciar actuaciones en infraestructuras, internacionalización y nuevas titulaciones de grado y máster, además de preparar la celebración, en 2027, del centenario del funcionamiento ininterrumpido de la ULL.

La lección inaugural corrió a cargo de la catedrática Nieves Luisa González González, que abordó los riesgos para la salud de las gestantes y su descendencia relacionados con factores como el cambio climático, la obesidad y los tóxicos ambientales. En el exterior del Paraninfo, estudiantes protestaron por la supresión de la convocatoria extraordinaria de julio.