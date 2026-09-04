Este partido amistoso entre amigos de Pedro Rodríguez y amigos de David Silva se jugará a mediados de 2027 en el Heliodoro Rodríguez López

Este viernes, 4 de septiembre, a partir de las 18:00 horas de la tarde, se presentará el «Legends Game», un partido de fútbol que se disputará a mediados de 2027 en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, con una selección de grandes jugadores que se enfrentarán divididos en dos facciones: los amigos de Pedro Rodríguez contra los amigos de David Silva, ambos jugadores canarios campeones del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La presentación de este partido amistoso se realizará en el marco de la primera edición de la Royal Élite Cup. Un torneo organizado por la La Fundación Pedro Rodríguez, con el soporte de «Sports and Management». Esta primera edición reunirá a algunas de las mejores canteras de Europa de categoría sub-11 (alevines). El CD Tenerife y su Fundación no han dudado en sumarse a la actividad abriendo las puertas de la Ciudad Deportiva “Javier Pérez”.

Pedro Rodríguez y David Silva, con la selección española de fútbol. Imagen EFE

Los equipos citados son: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC, Chelsea y los canarios CD Tenerife y UD Las Palmas. Además, participan dos formaciones integradas por jugadores canarios de la categoría seleccionados para la ocasión.

La presentación del partido «Legends Game» podrá seguirse en directo en la plataforma Canarias Play, en el canal de Deportes de Youtube y en rtvc.es.