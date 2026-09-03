La UD Las Palmas afronta este viernes el partido de LaLiga Hypermotion ante el Leganés después de la severa derrota del conjunto amarillo ante el Girona en la última jornada (5-2)

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, en la rueda de prensa previa al partido ante el Leganés de LaLiga Hypermotion. Imagen UD Las Palmas

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha asegurado que el partido de este viernes ante el Leganés lo afrontan «con naturalidad» y el deseo de no repetir los errores cometidos el pasado sábado en Girona, que derivaron en una severa goleada en contra (5-2).

El técnico gallego ha incidido en la conferencia de prensa previa al choque frente al equipo madrileño que deben «ajustar la presión» para que la defensa no se vea tan expuesta y, aunque ha subrayado que la responsabilidad de la derrota es de todo el grupo, no descarta realizar cambios en la alineación porque considera que en su equipo «no hay nadie indiscutible».

De la Barrera ha explicado que una semana corta como la actual, al jugarse el inmediato partido el viernes, «condiciona la revisión del partido anterior y la preparación del siguiente», pero la han afrontado con «intensidad» y «desde la naturalidad», sin alarmismos pese al contundente resultado encajado en Montilivi.

El rival

El preparador coruñés espera a un Leganés «crecido por su última victoria y por cómo se produjo», con un gol de Atienza en el minuto 90 ante el CD Eldense, y que presionará en determinados momentos del choque, mientras que en otros «esperará más cerca de su portería» para intentar sorprender al contraataque, faceta del juego que deben «controlar».

De hecho, y ante la previsión de que el rival se refugie en su campo, han preparado cómo pueden atacar el sistema de cinco defensas que podría presentar Rubén Albés en Gran Canaria, con tres centrales y dos carrileros.

Por otra parte, De la Barrera considera injusta la expulsión de Jesé Rodríguez en Girona, pero cree que no deben «llorar» ni lamentarse por la ausencia del atacante grancanario, sancionado durante un partido, sin esconder la «importancia» que tiene su ausencia en este cuarto partido de la temporada, y segundo como local.