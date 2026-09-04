Primero Canarias se compromete a no pactar con partidos que nieguen la violencia machista

Primero Canarias combatirá y denunciará a cualquier formación política o cargo electo que pretenda banalizar, minimizar, justificar o legitimar la violencia contra las mujeres

El presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, el líder de la organización en Las Palmas de Gran Canaria y candidato a la Alcaldía de esta ciudad, Marcial Morales, y la secretaria de Igualdad del partido y concejala en La Aldea de San Nicolás, Ingrid Navarro, presentaron y firmaron este viernes el compromiso de su formación política de no suscribir pactos de gobierno, ni acuerdos de investidura o de gobernabilidad ni alianzas políticas con partidos, organizaciones, candidaturas, representantes o personas independientes que nieguen la existencia de la violencia machista.

Informa. RTVC.

Primero Canarias combatirá y denunciará a cualquier formación política o cargo electo que pretenda banalizar, minimizar, justificar o legitimar la violencia contra las mujeres. Además, propondrá al resto de partidos democráticos un ‘cordón sanitario’ para evitar que el discurso y la agenda política de estas organizaciones negacionistas pueda prosperar en las instituciones públicas.

Imagen cedida.

Para los municipalistas canarios la violencia machista constituye una de las expresiones más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres y supone una vulneración de los derechos humanos, de la dignidad, de la libertad y de la seguridad de las mujeres. No es un problema privado ni un conjunto de hechos aislados, sino una realidad social y estructural que exige una respuesta firme, coherente y permanente por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad.

Responsabilidad de gobierno

Los partidos y representantes públicos que no se comprometan con esta causa no pueden de ninguna manera asumir el mando en ningún ámbito democrático de Canarias y deben quedar aislados y separados de cualquier responsabilidad de gobierno.

El compromiso firmado por Primero Canarias recuerda que la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres forman parte inseparable de una sociedad democrática plena.

Protección de las víctimas

Las instituciones democráticas tienen una responsabilidad especial en la protección de las víctimas y no deben convertirse en espacios de normalización de esta violencia estructural, porque sus consecuencias afectan no solo a las mujeres que la sufren, sino también a sus hijas e hijos, sus familias y al conjunto de la sociedad.

En Canarias, los datos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026 resultan especialmente preocupantes. Durante este periodo, el servicio de emergencias 112 registró un total de 9.693 llamadas relacionadas con esta problemática, lo que supone un incremento del 13 % respecto al mismo periodo del año anterior. De todas ellas, 5.717 fueron consideradas situaciones de emergencia. Estas cifras evidencian la necesidad de seguir trabajando en la prevención y sensibilización, además de reforzar la protección a las víctimas y a su entorno.