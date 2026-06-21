La delegación ha estado encabezada por el consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, junto a personal de la Dirección de Internacionalización

Una delegación de Proexca y Gesplan ha viajado a Senegal en una misión institucional y empresarial para conectar a empresas canarias con este mercado y favorecer el acceso a licitaciones públicas.

Imagen cedida.

La iniciativa se ha desarrollado en el marco del proyecto ‘MAC Interreg AT Clima’ y ha contado con la participación de sectores vinculados al urbanismo, el medio ambiente, el turismo sostenible y la agroindustria verde.

Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, la delegación ha estado encabezada por el consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, junto a personal de la Dirección de Internacionalización y Proyectos Europeos de Gesplan y representantes de seis empresas del archipiélago.

Durante la primera jornada de trabajo, la delegación se ha reunido con la Dirección de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica de Senegal, así como con la Sociedad de Ordenación y Promoción de las Costas y Zonas Turísticas (SAPCO Senegal).

Dirección General de Urbanismo

Posteriormente, los representantes se han trasladado a Diamniadio para mantener un encuentro técnico con la Dirección General de Urbanismo y Agricultura, donde se ha seleccionado al municipio de Ngaye Mékhé para elaborar un plan comunal de urbanismo.

Asimismo, en la ciudad de Dakar, se ha celebrado una conferencia para presentar las asistencias técnicas que se van a financiar en el proyecto, en colaboración con la Agencia de Desarrollo y Tutela de las Pequeñas y Medianas Empresas de Senegal (ADEPME).

En este espacio, se han organizado reuniones de negocios ‘B2B’ entre empresas e instituciones de ambos territorios para promover la creación de consorcios que opten a las próximas licitaciones.