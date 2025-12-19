Miranda, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha dicho que la adscripción del 112 se desarrolla sin prisas para cubrir esos riesgos, porque es un servicio esencial que tiene que quedar garantizado plenamente durante todo el proceso

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha afirmado este viernes que la separación del Cecoes 112 de la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) para su integración en Gesplan, también empresa pública, conlleva «riesgos» pero es necesaria por razones operativas y en el marco de la prioridad absoluta que tienen las emergencias para el ejecutivo.

Miranda, que ha comparecido a petición propia en comisión parlamentaria, ha dicho que esta adscripción del servicio del 112 se desarrolla sin prisas para cubrir esos riesgos, porque es un servicio esencial que tiene que quedar garantizado plenamente durante todo el proceso.

Ha indicado que el proceso administrativo de traslado es relativamente sencillo, y los mayores inconvenientes son de índole sindical y laboral, aunque ha asegurado que todos los derechos de los trabajadores quedan garantizados y que el diálogo será constante.

El proceso de segregación de GSC de la parte del Cecoes 112 hacia la empresa Gesplan, obedece a que Gestión Sanitaria de Canarias depende de la Consejería de Sanidad y se dedica en su mayor parte al transporte sanitario, mientras que la parte de emergencias es minoritaria, de manera que el 112 queda mejor integrado en una empresa pública como Gesplan, dentro de su consejería, que es la encargada de las emergencias.

Centro de coordinación integrada

Hasta ahora, las salas 112 «se orientan al día a día de las emergencias y urgencias», pero en los últimos tiempos hay cada vez más declaraciones de alertas y prealertas que llevan a la activación de los planes de emergencia, de manera que el Cecoes «deja de ser solo una sala operativa para ser en un centro de coordinación integrada.

Para ello se necesita una empresa como Gesplan con mayor agilidad administrativa para contratación de personal y para procesos de contratación que permitan responder con rapidez y eficacia. «Este cambio permitirá a la Consejería de Sanidad centrarse en el transporte sanitario y a la Consejería de Política Territorial tomar decisiones directas en emergencias«, ha señalado.

El proceso administrativo para la integración del 112 en Gesplan avanza de manera adecuada y podrá completarse en breve, expuso Miranda.

Trabajadores

En cuanto a los trabajadores, garantizó que ninguno va a perder derechos por su integración en Gesplan, dijo Miranda, aunque admitió dificultades en las negociaciones en torno a la demanda de la parte social de mantener la representación sindical en la nueva empresa, «lo que plantea problemas porque Gesplan ya cuenta con sus propios órganos de representación».

También hay discrepancias en relación con la continuidad de las bolsas de trabajo de GSC y sobre cómo adaptarlas jurídica y administrativamente a Gesplan.

Por eso insistió en que no hay prisa para cerrar el proceso, puesto que se trata de un servicio esencial «que debe mantenerse en perfectas condiciones operativas» y por tanto «no va a haber ningún perjuicio para el funcionamiento diario».

Explicó que, además, hay prevista una partida presupuestaria por si fuera necesario aumentar los efectivos del 112 una vez se culmine la integración en Gesplan.