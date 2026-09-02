Estos productos adelgazantes contienen sibutramina, un principio activo suspendido por la Unión Europea desde 2010 por su relación con varios efectos adversos graves

Prohibida una veintena de adelgazantes por contener una sustancia no autorizada. Imagen de recurso Magnific

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha prohibido la venta y ha ordenado retirar del mercado todos los ejemplares de una veintena de productos adelgazantes por contener sibutramina, un principio activo suspendido en la UE desde 2010 por su relación con varios efectos adversos graves.

Se trata de los productos Slim U; Slim U Pro; P57 Hoodia; Bikini Siluet Perfect; Slim 24; 14 Día; Fatzorb; AB Slim; Get Lean; Slimina; Burn and Slim; Body Slim; Black Panther; Aphrodite Thermoslim Coffe; Aphrodite Plus; Aphrodite LipoDetox; Aphrodite Green Plus; Aphrodite Forte Plus; Aphrodite Forte; Li Da Ultra; Pineapple Slimming Peptide y Pezo Mega.

La agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha decidido prohibir su venta y retirar del mercado todas las unidades de estos productos tras haber tenido conocimiento, a través de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial en el marco de la operación Triki, de que se estaban comercializando.

Los productos contienen sibutramina y algunos fenolftaleína

Según explica en un comunicado, el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (LOCM) de la Aemps ha efectuado análisis que constatan que todos ellos contienen sibutramina y que algunos -Fatzorb, AB Slim, Get Lean, Slimina, Burn and Slim, Body Slim y Black Panther- también contienen fenolftaleína.

Ello les confiere la condición de medicamentos, pero no han sido evaluados ni autorizados por la agencia, que denuncia que estas sustancias ni siquiera constan en los etiquetados de los suplementos, que «se presentan como naturales y ocultan al consumidor su verdadera composición».

Sibutramina

La sibutramina es un principio activo anorexígeno (supresor del apetito) que proporciona una sensación de saciedad y además produce un aumento del gasto calórico.

Asimismo, produce un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea que pueden ser clínicamente significativas en algunos pacientes, entre los cuales se han registrado casos de arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves.

Otros efectos adversos derivados de su consumo son sequedad de boca, dolor de cabeza, insomnio o estreñimiento, además de que presenta gran cantidad de interacciones con otros medicamentos.

Esta sustancia formaba parte de la composición de medicamentos con receta destinados al tratamiento de la obesidad, pero su comercialización se suspendió en la UE en 2010 por asociarse a estos efectos adversos graves de tipo cardiovascular.

Fenolftaleína

Por su parte, la fenolftaleína es un principio activo laxante estimulante que aumenta la motilidad intestinal e inhibe la absorción de electrolitos y agua.

Sus principales riesgos están relacionados precisamente con una excesiva pérdida de líquidos y electrolitos, pérdida intestinal de proteínas, hipocalcemia y malabsorción debida a la excesiva hipermovilidad intestinal.