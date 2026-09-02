Un helicóptero ha recuperado el cuerpo sin vida de un hombre de 44 años de edad en la playa del Muerto, en Santa Cruz de Tenerife, una zona de difícil acceso

Helicóptero del Servicio de Emergencias del Gobierno de Canarias. Imagen de recurso 112-Canarias

Un hombre de 44 años falleció este miércoles tras ser localizado sin signos aparentes de vida en una zona de rocas de difícil acceso en la playa del Muerto, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 09:21 horas, después de que un particular informara de la presencia de una persona aparentemente fallecida en el litoral.

Tras recibir el aviso, el 112 activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Nacional y Policía Local.

Un helicóptero recupera el cuerpo sin vida

Los bomberos accedieron hasta la zona donde se encontraba la víctima, de complicado acceso, y solicitaron la intervención de un recurso aéreo para poder realizar la evacuación. Finalmente, un helicóptero del GES recuperó el cuerpo y lo trasladó hasta el muelle de Añaza, donde esperaba el dispositivo sanitario.

El personal del SUC, desplazado hasta el punto de aterrizaje con una ambulancia medicalizada, confirmó el fallecimiento del hombre, de 44 años.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo desplegado con motivo del incidente.

Las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento se están investigando por las autoridades.