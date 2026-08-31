La embarcación se dirige al puerto de La Restinga, donde un dispositivo sanitario espera a los migrantes para atenderlos

Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro un cayuco con unas 97 personas a bordo y lo traslada hacia el puerto de La Restinga, donde está previsto que desembarquen.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado que el recuento de los ocupantes de la embarcación todavía es provisional y no podrán confirmar la cifra hasta que lleguen a puerto.

Localización del cayuco

El helicóptero Helimer 204 avistó el cayuco a 54,7 kilómetros de El Hierro. Tras localizar la embarcación, la Salvamar Dipha se dirigió hasta el punto en el que se encontraba para iniciar el traslado de sus ocupantes hacia el puerto de La Restinga.

Un dispositivo sanitario espera en el puerto a la llegada del cayuco para atender a las personas que viajan a bordo.

Una alerta a media mañana

Uno de los migrantes dio la voz de alarma a media mañana. En ese momento, Salvamento Marítimo inició las labores para localizar y rescatar la embarcación.

Desde entonces, los efectivos de Salvamento Marítimo trabajaron para completar el rescate, que culminará con la llegada del cayuco al puerto de La Restinga.