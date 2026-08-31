La diputada nacionalista en el Congreso, Cristina Valido, ha mostrado su solidaridad con Ceuta y ha solicitado al Gobierno de España el refuerzo permanente de los equipos de triaje

La diputada de CC, Cristina Valido, en el Congreso. Imagen de recurso Coalición Canaria

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reclamado en la Comisión de Juventud e Infancia que los territorios frontera no tengan que asumir “en solitario” la presión migratoria, al tiempo que ha exigido una mayor corresponsabilidad del Estado y de la Unión Europea en este asunto. La parlamentaria nacionalista ha advertido también de que las personas migrantes “van a salir como sea” de los países africanos para huir de la pobreza y ha solicitado al Gobierno de España el refuerzo permanente de los equipos de triaje.

La portavoz de los nacionalistas canarios en el Congreso ha intervenido durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Juventud e Infancia, donde la ministra Sira Rego ha comparecido para explicar las medidas adoptadas por su departamento para garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños y adolescentes no acompañados que permanecen en Ceuta.

Solidaridad con Ceuta

Al comienzo de su intervención, Valido ha trasladado el apoyo de Canarias a Ceuta “sin ningún tipo de matices”, recordando que desde el Archipiélago se conoce “perfectamente lo que significa ser territorio frontera”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la experiencia de Canarias, que ha llegado a recibir hasta 70.000 personas en un solo año, aunque mediante una llegada “incesante” de embarcaciones y no concentrada en un único día como en el caso de la Ciudad Autónoma.

La diputada de CC ha señalado que esta experiencia permite a Canarias comprender las dificultades que afronta Ceuta, especialmente en lo relativo a la creación de recursos para atender a miles de personas y menores y a la saturación de los dispositivos de acogida. “Sabemos muy bien lo que significa tener que crear recursos de la noche a la mañana para acoger a miles de personas y a miles de menores”, ha expuesto.

Uno de los principales aspectos sobre los que Valido ha puesto el foco ha sido la necesidad de reforzar los equipos de triaje y garantizar una determinación de edad rigurosa antes de derivar a los menores a los recursos de las comunidades autónomas. La parlamentaria ha denunciado que Canarias ha padecido durante décadas la falta de estos equipos, lo que ha provocado que personas cuya edad no había sido determinada fueran trasladadas directamente a centros de menores.

Territorios frontera

Valido ha defendido que los territorios frontera deben contar con equipos de triaje permanentes que permitan conocer la vulnerabilidad de las personas que llegan y realizar una comprobación de edad “rigurosa y determinante” para poder hacer “el trabajo necesario cuando el menor llega”.

La diputada de CC ha advertido, además, de que la ausencia de estos procedimientos ha tenido consecuencias especialmente graves en Canarias, donde se han llegado a producir situaciones en las que personas adultas han permanecido en centros destinados a menores. “La policía coge a los menores y los lleva a un centro de menores sin que se haya determinado edad, simplemente según la percepción del policía que lo atiende”, ha denunciado.

Falta de medios

Valido ha recordado que esta falta de medios ha tenido consecuencias especialmente graves en Canarias, donde los recursos destinados a la atención de menores migrantes han llegado a triplicar o cuadruplicar su capacidad. A ello se suma el déficit de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en las islas se han visto desplazados para atender las situaciones migratorias, dejando descubiertas otras funciones.

Frente a esta realidad, la parlamentaria nacionalista ha reclamado que Canarias reciba el mismo tratamiento que Ceuta y Melilla y que el resto de territorios que constituyen la frontera sur de Europa. “Este es el momento para que Canarias reciba el mismo tratamiento que Ceuta merece, que Melilla merece y que merece todo territorio que es frontera sur de Europa”, ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que la responsabilidad sobre los menores migrantes no puede recaer exclusivamente sobre los territorios a los que llegan. “Que un menor llegue solo a territorio español, a territorio europeo, es responsabilidad de toda Europa y de todo el

Estado”, ha señalado.

La diputada de CC ha cuestionado también que la respuesta a la presión migratoria se limite a realizar transferencias económicas a los

territorios afectados. Aunque ha defendido la necesidad de dotarlos de recursos, ha advertido de que “no piensen que esta es la solución”. Así, Valido ha señalado que los recursos económicos que llegan a Canarias “no cubren ni el 50 % de lo que supone atender a esos miles de menores”. Por ello, ha insistido en que el problema exige una respuesta más amplia y una implicación directa del Estado y de Europa.

La presión migratoria continuará

La parlamentaria nacionalista ha advertido de que la presión migratoria procedente de África no va a desaparecer levantando muros y ha reclamado una política migratoria que combine la defensa de los derechos de las personas migrantes con un control efectivo de las fronteras. “Europa necesita fronteras seguras. Y los territorios que somos fronteras necesitamos una protección mayor”, ha señalado.

En este sentido, ha reclamado una revisión de los acuerdos de cooperación de Europa con los países africanos para garantizar que los

fondos destinados a estos Estados se traduzcan efectivamente en empleo, sanidad, educación y bienestar para sus ciudadanos. “Europa tiene que revisar los acuerdos”, ha defendido, reclamando que “el dinero que va a África tiene que llegar a los africanos, a las africanas y a todas sus familias”.

Por último, Valido ha reclamado al Gobierno del Estado una posición “mucho más clara” en Europa y en sus relaciones con los países del sur para afrontar una situación que, ha advertido, puede convertirse en estructural. La diputada de CC ha alertado de que las llegadas continuarán en los próximos años y ha reclamado que se actúe antes de que esta realidad se convierta en algo habitual.

“O se cambian las reglas del juego o se plantean altas y nuevas relaciones diplomáticas, o prepárense para vivir esta situación tan a

menudo que llegará un momento en el que no haya ni comisiones ni plenos extraordinarios porque esto se haya convertido en lo habitual”, ha concluido.