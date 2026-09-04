El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno este viernes el profundo pesar del Gobierno de Canarias por la tragedia en la Ruta Canaria

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno este viernes el profundo pesar del Gobierno de Canarias por la tragedia en la Ruta Canaria, donde más de 80 personas, entre ellas una bebé, habrían fallecido en un cayuco con 128 personas localizado a la deriva al sur de Canarias.

Cabello, ha reclamado al Estado una mayor implicación en la gestión de los flujos migratorios y, especialmente, que asuma las actuaciones de primera valoración e identificación de las personas migrantes que llegan a las islas, el denominado triaje.

El portavoz del Ejecutivo canario señaló que Canarias lleva años reclamando “planificación, coordinación y una respuesta de Estado” que permita afrontar tanto la dimensión humanitaria de la migración como la gestión de las fronteras. En este sentido, subrayó que “más de 80 vidas perdidas nos recuerdan, de la manera más dolorosa, que esta respuesta no puede seguir esperando”.

El Ejecutivo autonómico volverá a trasladar esta reivindicación al Gobierno central, como ya hizo en la última Conferencia Sectorial de Infancia. Canarias considera que el Estado debe asumir sus responsabilidades en las primeras actuaciones que se llevan a cabo tras la llegada de las personas migrantes, antes de que estas sean derivadas a los diferentes sistemas de protección o atención.

Función del triaje

El triaje constituye una primera evaluación destinada a realizar controles de identidad, salud, seguridad y vulnerabilidad, además de permitir detectar desde el primer momento la posible presencia de menores de edad o de personas que requieran una protección especial. A partir de esa valoración se determina el procedimiento y los recursos a los que debe ser derivada cada persona.

Cabello recalcó que esta petición “no es una reivindicación nueva”, ya que el procedimiento está contemplado en el Reglamento europeo integrado en el Pacto de Migración y Asilo, cuya aplicación comenzó el pasado mes de junio. El portavoz recordó que corresponde a los Estados miembros designar las autoridades responsables de llevar a cabo estas actuaciones.

En este contexto, el Gobierno de Canarias insiste en diferenciar las competencias autonómicas de las responsabilidades que corresponden al Estado. Las islas tienen atribuidas las funciones de protección y tutela de los niños, niñas y adolescentes que deban incorporarse al sistema autonómico de protección, pero, según Cabello, estas competencias no implican que Canarias deba asumir las actuaciones previas relacionadas con la gestión migratoria y el control de fronteras.

Defensor del menor

El Ejecutivo autonómico reclamará también al Estado que ponga en marcha la figura del representante o defensor del menor, prevista igualmente en el nuevo marco europeo, y que establezca un procedimiento “claro y homogéneo” que pueda aplicarse en todos los territorios españoles de entrada de personas migrantes.

Canarias continúa en situación de contingencia migratoria y mantiene actualmente bajo su tutela a cerca de 2.600 menores migrantes no acompañados. Una situación que, según el Gobierno autonómico, mantiene una importante presión sobre los recursos de protección de las islas.

Cabello aseguró que Canarias seguirá colaborando y cumpliendo con las responsabilidades que tiene atribuidas, pero estableció un límite claro ante la gestión de la crisis migratoria: “Colaboración no puede significar sustitución”.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico vuelve a situar la responsabilidad del Estado en la primera atención migratoria y reclama una mayor coordinación entre administraciones para garantizar una respuesta adecuada tanto a las personas que llegan a las islas como, especialmente, a los menores que requieren protección.

En la reunión del próximo lunes, Canarias pedirá además conocer la planificación del Estado ante la evolución de los flujos migratorios y las posibles llegadas durante los próximos meses, así como la implementación y el impacto económico del Real Decreto 316/2026.

Financiación autonómica

El portavoz del Gobierno de Canarias ha avanzado también este viernes el voto a favor del Ejecutivo al nuevo sistema de financiación autonómica que se debate este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además ha comentado que se pasa de 600 millones a 1.337 millones más entre los recursos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica, fondos «necesarios» para «dimensionar» el estado de bienestar en las islas y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Cabello ha reivindicado que «frente a la bronca», Canarias aporta «sensatez» ya que la nueva propuesta «es mejor que lo que había», a lo que se suma que el próximo martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar el ‘Decreto Canarias’ que incluye la bonificación del 60% del IRPF en La Palma, una partida de 100 millones para la reconstrucción de la isla y el uso de 600 millones procedentes del superávit.