El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus tropas han ocupado Veséloe Pole y Keidianka en el este y noreste de Ucrania

Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk y Járkov, Ucrania. Europa Press

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de dos nuevas localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Járkov, en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus tropas han ocupado Veséloe Pole, en Donetsk, y Keidianka, en Járkov.

Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso a través de redes sociales, las fuerzas de Moscú continúan ampliando su zona de control en ambos territorios.

No incluye datos sobre posibles bajas

La información difundida por Rusia no incluye datos sobre posibles bajas durante los enfrentamientos y no ha sido verificada de forma independiente.

Rusia ha comunicado en los últimos meses distintos avances de sus tropas en Ucrania, especialmente en la provincia de Donetsk. Esta zona, junto con Lugansk, forma parte del Donbás, donde ya se desarrollaba un conflicto entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos desde 2014, antes del inicio de la invasión a gran escala.