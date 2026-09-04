Desde el consistorio capitalino han informado que el descenso del paro en mencionada ciudad es el 5,5%, por lo que resulta superior a los registrados en Canarias

Santa Cruz de Tenerife cerró agosto con 15.806 personas desempleadas, lo que supone un descenso de 926 personas desempleadas respecto a agosto de 2025. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “la capital tinerfeña encadena cuatro meses consecutivos por debajo del umbral de los 16.000” y añadió que “el descenso interanual registrado en Santa Cruz es del 5,5%, lo que resulta superior a los registrados en Canarias y Tenerife donde se obtuvieron descensos del 3,8% y 3,6% respectivamente”.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, Bermúdez ha explicado que “estos datos refuerzan el papel de la ciudad como el eje central para el desarrollo económico y laboral del territorio insular y regional” y añadió que “encadenar ya cuatro meses por debajo de las 16.000 personas desempleadas nos permite hablar de una tendencia consolidada y no de un resultado puntual”.

Ocho primeros meses

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, indicó que “en el acumulado de los ocho primeros meses del año se han registrado 9.281 personas desempleadas menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una reducción del 6,77%” y añadió que “estos datos vienen a confirmar que la tendencia anual es sólida en cuanto a las cifras de personas desempleadas se refiere”.

Asimismo, Pérez apuntó que “en cuanto a la evolución por sexos, el paro femenino se redujo un 5,8% respecto a agosto de 2025, con 553 mujeres desempleadas menos, hasta situarse en 8.952 mujeres desempleadas, mientras que entre los hombres, el descenso alcanzó el 5,2%, lo que suponen 373 menos y que alcanzan los 6.854 hombres desempleados” y añadió que “estos datos demuestran que el municipio está generando empleo, pero debemos continuar trabajando para mejorar aún más estas cifras”.

“Otro dato positivo en cuanto al desempleo es la reducción del paro de larga duración, ya que en agosto se redujo un 8,89% respecto al mismo mes de 2025, y ya se sitúa en 7.283 personas, manteniendo la tendencia positiva registrada durante los últimos 5 años” indicó Pérez, quien añadió que “estos datos reflejan la evolución favorable del mercado laboral en Santa Cruz también entre las personas con mayor dificultad de inserción, pero debemos seguir implementando acciones de orientación, formación y acompañamiento para mejorar las oportunidades de acceso al empleo de este colectivo”.

Datos de contratación en la capital tinerfeña

“En el caso de las personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración se ha registrado un importante descenso interanual del paro del 8,46%, lo que supone 531 personas desempleadas menos” subrayó Pérez, quien añadió que “dentro de este colectivo, el segmento de máxima vulnerabilidad, es decir, sin ninguna prestación, también ha experimentado un descenso del 12,92%”.

“A pesar de estos datos, el desempleo en Santa Cruz registró en agosto un ligero incremento respecto al pasado mes de julio de 20 personas, lo que supone un 0,13%,” informó Pérez, quien añadió que “aunque el aumento es leve, evidencia el habitual freno estival de la actividad económica al cierre del verano”.

En cuanto a los datos de contratación, Carmen Pérez explicó que “en agosto se firmaron 9.925 nuevos contratos en Santa Cruz, lo que supone un 30,7% más que en agosto de 2025, es decir, 2.331 contratos más, y con la que se alcanza la mejor cifra de contratación para un mes de agosto desde 2019” y añadió que “este incremento de la contratación en la capital fue muy superior a los registrados tanto en el conjunto de Canarias, con una subida de la contratación del 4,1%, como en Tenerife, donde el incremento fue del 4,3%”.

Firma de contratos

Por otra parte, Carmen Pérez expuso que “en agosto, las mujeres lideraron la firma de contratos en Santa Cruz, acaparando el 51,3% del total, lo que suponen 5.092 contratos, frente a los 4.833 contratos que firmaron los hombres en la capital tinerfeña” y añadió que “entre las personas jóvenes de Santa Cruz también se registraron datos muy positivos en cuanto a contratación se refiere, dado que, por ejemplo, las personas menores de 25 años firmaron 2.828 contratos en agosto, lo que supone un 50,3% más respecto a agosto de 2025”.