El Ayuntamiento ha registrado 64 contenedores quemados en distintos puntos del municipio durante 2026, el último de ellos durante la madrugada del pasado 30 de agosto

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, que dirige María Calderín, ha destinado más de 100.000 euros durante 2026 a reparar y reponer contenedores deteriorados por actos vandálicos. Principalmente, como consecuencia de incendios provocados.

Nuevos contenedores instalados en el municipio. Ayuntamiento de Telde

En lo que va de año, 64 contenedores han sufrido incendios en distintos puntos del municipio. El último, durante la madrugada del pasado 30 de agosto. Los daños han afectado a contenedores de diferentes capacidades y sistemas de recogida. Ese hecho ha obligado al Ayuntamiento a movilizar recursos para su retirada, reparación o sustitución y posterior restitución del servicio.

Un gasto extraordinario que afecta a los recursos públicos

La concejala responsable del área, María Calderín, lamenta que el Ayuntamiento tenga que asumir un gasto extraordinario para recuperar elementos que forman parte del servicio público de recogida de residuos. “Cada vez que se produce un acto vandálico que obliga a reponer un contenedor tenemos que realizar un gasto adicional que repercute directamente en los recursos públicos”, señala.

Calderín destaca que estos medios “podrían destinarse a otras actuaciones de mejora del servicio”. Subraya, además, que las consecuencias de estos actos no se limitan al coste económico. “Los equipos tienen que modificar su planificación, realizar desplazamientos y dedicar horas de trabajo y medios materiales a solucionar estos daños, en lugar de destinarlos a las tareas previstas”, explica.

Alteraciones en la planificación diaria

La responsable municipal hace un llamamiento a la colaboración y al civismo de la ciudadanía para contribuir a preservar los elementos destinados a la prestación de los servicios públicos. En este sentido, recuerda que los actos vandálicos sobre los contenedores “no solo generan un perjuicio económico para las arcas municipales, sino que también alteran la planificación diaria del servicio y afectan al normal funcionamiento de la recogida de residuos”.

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos continuará trabajando para garantizar la reposición de los contenedores afectados y mantener la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles, al tiempo que insiste en la importancia de hacer un uso responsable de los equipamientos municipales.