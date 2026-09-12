El colectivo del servicio de atención domiciliaria reclama mejores condiciones laborales y que sus reivindicaciones se incorporen a la reforma de la Ley de Dependencia

Trabajadoras del servicio de atención domiciliaria se movilizarán el 19 de septiembre. Europa Press

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) han convocado una movilización estatal el próximo 19 de septiembre para reclamar un servicio público, digno y de calidad, así como mejores condiciones laborales para las profesionales que prestan atención y cuidados en los domicilios.

Las protestas tendrán lugar en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Murcia y Santa Cruz de Tenerife, además de una convocatoria en Sevilla para las trabajadoras de toda Andalucía.

La movilización se produce después de que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley (PNL) de 17 puntos impulsada por el colectivo.

El colectivo denuncia la precarización

Las trabajadoras preparan ahora su paso al Senado, donde pretenden promover una moción específica sobre el SAD y conseguir que sus reivindicaciones se incluyan en la próxima reforma de la Ley de Dependencia, situando los cuidados y a las profesionales del sector en el centro de las políticas públicas.

El colectivo denuncia la precarización que, a su juicio, continúa afectando al sector, con salarios bajos, jornadas parciales, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento del tiempo y los gastos de desplazamiento.

También reclama que los recursos públicos destinados a la dependencia se traduzcan en una mayor calidad de la atención, más derechos laborales y un refuerzo del servicio público de atención domiciliaria.