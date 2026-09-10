Uno de cada cinco trabajadores dejaría su empleo por un ambiente laboral tóxico

La conciliación y el clima de trabajo ganan peso entre las prioridades de los empleados a la hora de valorar su continuidad en una empresa

El ambiente laboral se ha convertido en uno de los factores que más pesan a la hora de permanecer o no en un puesto de trabajo. Según los datos recogidos en la pieza, uno de cada cinco trabajadores abandonaría su empleo si considera que existe un ambiente laboral tóxico.

Más allá del salario, los empleados valoran cada vez más otros aspectos relacionados con su bienestar en el puesto de trabajo. Entre ellos aparece la posibilidad de conciliar la vida profesional y personal, una cuestión que también gana importancia entre quienes imaginan cómo debería ser su situación laboral.

Imagen de un archivo de un camarero limpiando las mesas de un bar

Muchas personas señalan el buen ambiente de trabajo, el trato entre compañeros y las posibilidades de conciliación como elementos importantes a la hora de sentirse cómodas en una empresa.

Algunos trabajadores reconocen que un clima laboral negativo puede terminar condicionando incluso la decisión de continuar en un empleo. La relación con los compañeros, la forma en la que se desarrolla el trabajo diario y sentirse valorado dentro de la empresa aparecen así como cuestiones que pueden tener un peso determinante.

La conciliación como prioridad

Otro de los aspectos destacados es la conciliación. Un 11 % señala una mayor conciliación entre las mejoras que imagina para su vida profesional, reflejo de una tendencia en la que las condiciones laborales ya no se valoran únicamente desde el punto de vista económico.

Las declaraciones recogidas en la calle apuntan en esa misma dirección. Los entrevistados destacan la importancia de poder trabajar en un entorno agradable y mantener una buena relación con las personas con las que comparten buena parte de su jornada.

De esta forma, el salario continúa siendo un elemento fundamental, pero el bienestar, la conciliación y un entorno laboral saludable adquieren cada vez mayor protagonismo en las expectativas de los trabajadores.