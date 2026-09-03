Yaiza Díaz acompaña las mañanas del fin de semana en ‘Tiempo de Alisios’

El magacín de La Radio Canaria vuelve los sábados y domingos, de 08:00 a 11:00 horas, para acercar a los oyentes la ciencia, la cultura y las iniciativas que nacen en las Islas

Yaiza Díaz será la encargada de presentar ‘Tiempo de Alisios’ en la nueva temporada de La Radio Canaria. El programa, que se emitirá los sábados y domingos, de 08:00 a 11:00 horas, inicia una nueva etapa en las ondas con la misma vocación de seguir acompañando a los oyentes durante las mañanas del fin de semana.

En esta temporada que comienza, ‘Tiempo de Alisios’ vuelve a abrir una ventana a las historias de las ocho Islas, con especial protagonismo de la salud y el autocuidado, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Para Díaz, ponerse al frente de este espacio supone reencontrarse con un medio muy ligado a sus orígenes. Después de casi dos décadas de trayectoria en Televisión Canaria, la periodista cambia ahora el plató por el estudio para afrontar «un reto nuevo», aunque mantiene con la radio un vínculo que viene de mucho antes de su carrera profesional. «La radio siempre ha estado en mi casa y es el medio por el cual soy periodista», asegura Díaz.

Su trayectoria en Televisión Canaria comenzó en 2007, con apenas 24 años, al frente de los informativos de El Hierro. Después dio el salto a los informativos autonómicos con ‘Telenoticias 3’ y, en los últimos años, se ha especializado en la realización de reportajes, documentales y trabajos vinculados al periodismo de investigación. Recientemente, ha dirigido y presentado ‘Canarias Futura’, dedicado a la ciencia y la innovación que se hacen en las Islas.

Canarias, hacia el mundo

Precisamente, la ciencia, la innovación y el conocimiento tendrán un peso importante en esta nueva etapa. Uno de los principales ejes de cada emisión será mostrar una Canarias que va más allá de su condición de destino turístico. «Queremos mostrar que Canarias no es solo unas islas vinculadas al turismo, sino que somos un Archipiélago puntero y estratégico», explica Yaiza Díaz.

Bajo esta premisa, ‘Tiempo de Alisios’ dará voz a la ciencia que se hace en las Islas, tanto desde sus universidades y centros de investigación como desde sus empresas, startups y proyectos emergentes.

«Queremos hablar de Canarias hacia el mundo. Dar a conocer la labor de nuestras empresas y de nuestras universidades. Hay muchas cosas que se están haciendo en las Islas y que queremos contar», señala la presentadora.

La salud y el autocuidado también tendrán un peso destacado en cada programa. «Vamos a dar mucho peso a la salud, contando con expertos que nos ayuden a hablar de estos temas de una manera cercana», avanza Díaz. El espacio abordará el bienestar desde diferentes perspectivas, con cuestiones relacionadas con la salud física y emocional, la sexualidad o el acompañamiento al final de la vida. Entre las voces que participarán en esta vertiente estará Alejandro Torrealba.

Guía para el fin de semana

‘Tiempo de Alisios’ quiere además convertirse en una guía para disfrutar del fin de semana. «Queremos que el oyente pueda planificar su fin de semana, que tenga una agenda y sepa qué puede hacer y qué está pasando en Canarias», explica Díaz.

La literatura tendrá también su propio espacio. «No se trata solo de recomendar un libro, sino de hablar de la experiencia del propio libro, de las temáticas que plantea y de todo lo que puede llevarte a descubrir», adelanta la presentadora. Una mirada a la lectura que no estará reservada únicamente a escritores o grandes lectores. «Queremos que participe también gente que, por ejemplo, se lleva un libro de viaje y, a través de él, puede descubrir ese país concreto de otra manera», añade.

La periodista Raquel González se encargará de recorrer la historia y las tradiciones de las Islas, mientras que Rubén Mayor invitará a los oyentes a emprender un viaje musical por diferentes épocas, estilos y lugares del mundo.

Las últimas horas del programa tendrán un carácter más ligero y festivo. ‘El Rebumbio’ reunirá música en directo, contenidos de redes sociales y de entretenimiento para cerrar la mañana con una mirada más amable y refrescante.

En esta nueva temporada, ‘Tiempo de Alisios’ seguirá acompañando a los oyentes durante las mañanas del fin de semana, para contar lo que ocurre en Canarias, desde Canarias, y hacerlo a través de las voces de sus protagonistas.