La obra permitirá avanzar en la mejora de la capacidad y las condiciones de circulación de uno de los principales corredores viarios de Tenerife

TF-5 a la altura de Guamasa.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 54.376.618 euros, IGIC excluido, que asciende a 58.182.981,26 euros con IGIC.

La actuación partía de un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, por lo que el importe de adjudicación supone una reducción de más de 8,2 millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto, manteniendo los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la ejecución de la infraestructura.

Una actuación «estratégica» para la TF-5

La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo, según la Consejería, una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente. Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico.