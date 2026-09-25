Onalia Bueno reclama responsabilidades en Puertos Canarios tras una sentencia del TSJC que reconoce el interés del Ayuntamiento en la gestión del Puerto Deportivo de Puerto Rico

La alcaldesa de Mogán pide el cese «inmediato» del director de Puertos Canarios / Archivo RTVC

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha reclamado este viernes el cese «inmediato» del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, al considerar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoce el derecho del Ayuntamiento a intervenir en el procedimiento sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico.

En un comunicado, Bueno ha solicitado también la destitución del secretario y responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Enrique Wiot, a raíz de la sentencia dictada el pasado 10 de septiembre por el TSJC.

La alcaldesa ha considerado «especialmente grave» que Puertos Canarios intentara negar la existencia de un interés institucional del Ayuntamiento que, según sostiene, la sentencia reconoce de forma «contundente».

Puertos Canarios, en el foco

Según ha señalado, el TSJC concluye que el Ayuntamiento puede defender un interés propio para garantizar que la explotación del puerto se ajuste a las condiciones concesionales, al uso público y a las potestades municipales concurrentes.

«La Justicia ha dejado en evidencia a Puertos Canarios», ha afirmado Bueno, quien considera que «es inaceptable que una entidad pública que debe velar por el interés general dedique recursos públicos a intentar impedir que este Ayuntamiento defendiera los intereses del municipio».

La regidora ha asegurado además que Puertos Canarios ha mantenido posiciones contradictorias respecto a la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico.

Según Bueno, el ente público sostuvo durante años que la prórroga de la concesión a favor de Puerto Rico S.A. no procedía y defendió esa postura en distintos procedimientos judiciales.

Sin embargo, ha añadido, posteriormente adoptó decisiones que, «en la práctica», favorecen la continuidad de la concesionaria privada.

La alcaldesa pide responsabilidades

La alcaldesa ha vinculado esta situación con el expediente de prórroga del Puerto de Mogán y ha criticado que Puertos Canarios inadmitiera la solicitud presentada por el Ayuntamiento mientras continúa tramitando la promovida por la entidad privada Puerto de Mogán S.A.

Bueno ha recordado que la concesión del Puerto de Mogán fue otorgada al Ayuntamiento mediante una orden ministerial de 27 de febrero de 1981 y ha defendido que la corporación municipal es la titular originaria de la concesión y, por tanto, la legitimada para solicitar una eventual prórroga.

Para la alcaldesa, la situación resulta «especialmente llamativa» y muestra «una evidente predisposición a atender las pretensiones de las empresas privadas».

A juicio de Onalia Bueno, la «contundencia de la sentencia obliga a depurar responsabilidades» dentro de Puertos Canarios.

«Alguien tiene que responder por haber intentado negar al Ayuntamiento de Mogán un derecho que ahora la Justicia reconoce de forma rotunda y quienes impulsaron y defendieron esta estrategia no pueden seguir al frente de una entidad pública como si nada hubiera ocurrido», ha aseverado Bueno.