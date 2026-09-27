Asesina a su mujer a puñaladas en plena calle en Sevilla

La mujer, de 46 años, ha sido asesinada en Sevilla por su pareja, que se atrincheró después durante casi doce horas en su domicilio hasta que la policía pudo detenerlo

Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que ha sido detenido este domingo tras permanecer durante casi doce horas atrincherado en su domicilio de esta localidad.

Canarias ha sufrido cinco asesinatos por violencia machista este año. EFE

En plena calle

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el apuñalamiento se produjo sobre las 22:40 horas del sábado en la vía pública y cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil vieron a una mujer con heridas de arma blanca.

La mujer, que se llamaba Vanessa, recibió atención por los servicios sanitarios y la trasladaron a un centro de salud, donde falleció poco antes de la medianoche.

El presunto autor del crimen se atrincheró en la vivienda y la Guardia Civil montó un operativo, con agentes especializados, para que depusiera su actitud, algo que se ha conseguido en torno al mediodía de este domingo, cuando se entregó.

Al detenido lo trasladaron en helicóptero hasta un centro hospitalario para atenderlo de las heridas que se ha infligido, entre ellas alguna en el cuello.

Asesinato machista

La principal hipótesis de la Guardia Civil es un posible asesinato por violencia machista, y la Delegación Especial Contra la Violencia de Género ya ha confirmado que lo está investigando.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la víctima tenía un hijo con el presunto asesino, que según el testimonio de alguno de los vecinos presenció la agresión, y que ella figuraba en el sistema Viogen pero por una pareja anterior.

Toscano ha señalado que son 38 ya las mujeres a las que han asesinado por violencia de género en España durante este año, y de confirmase el de este domingo serían 39 y la segunda en la provincia de Sevilla.

«Estamos ante una nueva tragedia que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos disponibles y con la máxima coordinación para proteger a las mujeres y combatir esta violencia», ha destacado el subdelegado.

Toscano ha llamado a que «cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier acción que pueda suponer un menoscabo de cualquier mujer por razón de género lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Día de luto oficial en La Campana

Por su parte, el Ayuntamiento de La Campana, municipio de unos 5.000 habitantes, ha mostrado en un comunicado su «rechazo absoluto a cualquier forma de violencia» y ha señalado que ante la violencia machista «debemos seguir mostrando nuestra más firme condena y el compromiso de toda la sociedad para combatirla».

El Ayuntamiento ha traslado el pésame y el apoyo a la familia de la víctima, ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio mañana lunes a las puertas del Consistorio.

Solicitud de ayuda

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.