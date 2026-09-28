La Policía Nacional ha detenido a su pareja y a otros dos hombres por su presunta implicación en el traslado del cuerpo en este supuesto crimen machista en Benidorm

Asesinada una mujer con arma blanca en Benidorm en un supuesto crimen machista. EFE

Una mujer de unos 33 años ha sido asesinada con un arma blanca en Benidorm (Alicante) en un caso que la Policía Nacional investiga como un supuesto crimen machista.

Su pareja sentimental, un hombre de 30 años, es detenido como presunto autor después de que los agentes localizaran el cuerpo sin vida de la víctima en una zona de campo entre Benidorm y Finestrat.

La investigación comenzó cuando otros dos hombres, de 40 y 45 años, acudieron a la comisaría de Benidorm. Relataron que un conocido les había comunicado que había matado a su pareja durante una discusión.

Dos detenidos por presunto delito de encubrimiento

Según su versión, acudieron después al domicilio y, ante las presuntas amenazas del detenido, colaboraron en el traslado del cadáver. Uno de ellos habría aportado el vehículo y el otro habría ayudado a mover el cuerpo. A ambos se les arrestó por un presunto delito de encubrimiento.

Los primeros indicios apuntan a que el crimen se produjo en el domicilio de la pareja. Posteriormente el detenido trató de trasladar el cuerpo con ayuda de los otros dos implicados.

La identidad de la víctima está todavía pendiente de confirmación oficial y la investigación continúa bajo la dirección de un juzgado de Benidorm. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos para determinar oficialmente el caso como violencia machista.